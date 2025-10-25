En una peña y rodeado de hinchas: la reacción viral de una gloria de Boca al penal de Villa en la eliminación de River por Copa Argentina

El clima en Núñez es tenso, turbulento y de pocos amigos. Con la eliminación por Copa Argentina, River profundizó su crisis deportiva y atraviesa uno de los momentos más críticos del año. Y, lógicamente, lo que es drama en una vereda, es carnaval en la de enfrente. Como parte del folklore del fútbol, los hinchas de Boca disfrutan y celebran la caída de su máximo rival.

Pero esta vez, los festejos no quedaron en los habituales memes o el ya frecuente anonimato de las redes sociales, sino que una gloria de la camiseta Xeneize se mostró celebrando la derrota de River cual hincha en la tribuna. Se trata de Alberto Márcico, a quien, mediante de un video publicado por la cuenta @bocagoles, se lo vio festejo sin filtros.

Las imágenes fueron tomadas en una cena de peña de Boca a la que asistió el Beto. En el video, se lo ve rodeado de un grupo de hinchas, todos pendientes de un celular apoyado en la mesa que transmitía la definición por penales. La grabación captura el momento exacto del disparo de Sebastián Villa que le daría la clasificación al equipo mendocino.

En todo momento se lo ve expectante a Márcico, con la mirada clavada en la pantalla. Y apenas el colombiano convierte el gol estalló. Saltó de su silla, gritó el gol desaforadamente y se abrazó con el resto de los hinchas presentes. Pero la euforia no terminó ahí.

Tweet placeholder

Inmediatamente después, el propio Márcico toma el mando de las cargadas. Primero, se lo ve iniciar el cántico “Un minuto de silencio para River que está muerto“. Luego, antes de que la grabación finalice, el histórico enganche redobló la apuesta y arrancó con el clásico “River compadre…“. Todo con una sonrisa de oreja a oreja, clara muestra de vivirlo como un hincha más.

Publicidad

Publicidad

El paso de Márcico por Boca

El Beto Márcico es una de las figuras más queridas en la historia de Boca. Jugó en el club entre 1992 y 1996, ganó el Torneo Apertura 1992 y dejó una huella profunda por su talento y carisma, como también por ciertos goles a River. Hoy, ya retirado de la actividad, sigue ligado al mundo del hincha, opinando frecuentemente de la actualidad del club, como también haciendo uso del folklore del fútbol.

ver también Atento Boca: la firme postura de Ayrton Costa sobre jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde