Boca hoy: el gesto de Paredes con la familia Russo, la formación de Boca sin Cavani y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 16 de octubre de 2025.

Por Joaquín Alis

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.
© GettyLeandro Paredes, mediocampista de Boca.

Boca ultima detalles para recibir a Belgrano, con el objetivo de sumar de a tres para seguir en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Con la confirmación de que Edinson Cavani no estará presente, Claudio Ubeda define el equipo para jugar en La Bombonera.

El gesto de Leandro Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo y el gran trabajo de los jóvenes en el Mundial Sub 20 son las principales novedades del equipo de la Ribera en este jueves 16 de octubre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo

A más de una semana de su muerte, el Mundo Boca sigue despidiendo a Miguel Ángel Russo. En las últimas horas, la familia y el círculo más cercano del entrenador tuvieron una ceremonia íntima para despedir al DT en La Bombonera, en donde se esparcieron sus cenizas.

Aprovechando su presencia, Leandro Paredes protagonizó un encuentro con todos los seres queridos del entrenador. El volante, que no había podido estar en el velorio por su viaje a Estados Unidos con la Selección Argentina, les dio sus condolencias personalmente a los familiares.

El posible 11 de Boca para recibir a Belgrano

Boca volverá a jugar en La Bombonera para recibir a Belgrano, en un partido que será fundamental para mantenerse en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Claudio Úbeda ya tiene en la cabeza un equipo para ir en busca de los tres puntos este sábado a las 18.

Manteniendo la postura de Miguel Ángel Russo, el entrenador no hará grandes modificaciones en el equipo que venía saliendo de memoria. Sin embargo, al estratega le toca hacerse cargo de su primera decisión importante en el 11: el reemplazo del lesionado Alan Velasco.

