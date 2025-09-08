Es tendencia:
Boca hoy: la decisión de Russo, habló Battaglia y se retiró Erbes

Las novedades más importantes del Xeneize en este lunes 8 de septiembre.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.
Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.

Tras el fin de semana libre, Boca volvió a los entrenamientos para encarar una semana completa de cara al partido contra Rosario Central del próximo domingo. Para el mismo, Miguel Ángel Russo tomó una decisión respecto a su presencia. Además, Rodrigo Battaglia habló de su actualidad en el club.

Russo podría estar presente ante Rosario Central

Según la información de Tato Aguilera, en caso de que el DT continúe favorablemente con la recuperación y, de no haber nuevos contratiempos, viajará a Rosario para dirigir al plantel luego de una última evaluación en Buenos Aires.

Mientras tanto, el entrenador de 69 años sigue las indicaciones de sus médicos, que le aconsejaron reposo en su domicilio y evitar las bajas temperaturas de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con el correr de la semana estará apto para volver a dirigir las prácticas.

Battaglia habló sobre su presente

Con tres victorias consecutivas tras el arribo de Leandro Paredes al equipo, Boca Juniors atraviesa un gran momento tras la peor tormenta en la historia del club en cuanto a partidos sin ganar. El Xeneize parece haber encontrado su formación y Rodrigo Battaglia fue uno de los que se asentó como titular en este tiempo.

El exfutbolista de Atlético Mineiro arribó a Brandsen 805 en enero de este año y, aunque jugó gran parte de su estadía como defensor central, se afianzó poco a poco como volante con Miguel Ángel Russo como DT. Aunque el contexto actual le sonríe, Battaglia admitió que la adaptación a Boca fue compleja.

Cristian Erbes anunció su retiro

Luego de disputar la primera parte de la temporada con San Miguel, club de la Primera Nacional, y rescindir su contrato, el mediocampista de 35 años, Cristian Erbes, rompió el silencio en una entrevista, en la que reveló que tomó la decisión de retirarse de la práctica profesional. 

Publicidad

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca, club en el que jugó durante 7 temporadas y ganó cuatro títulos, afirmó que el paso por el Trueno Verde fue el último en su carrera, ya que no tiene intenciones de seguir jugando. Tal es así que en el pasado mercado de pases no buscó club. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

