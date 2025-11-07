logotipo del encabezado
Boca hoy: la formación para enfrentar a River, el pronóstico de Colapinto para el Superclásico y más

Las novedades del Xeneize en este viernes 7 de noviembre de 2025.

Por Joaquín Alis

Boca Juniors tiene casi todo listo para el Superclásico del fútbol argentino. En la cabeza de Claudio Úbeda ya está la formación para enfrentar a River el próximo domingo en La Bombonera y solo resta conocer la lista de convocados, para ver si estará Edinson Cavani.

La decisión del entrenador con el uruguayo y el pronóstico de Franco Colapinto son solo algunas de las principales novedades del equipo de la Ribera en este viernes 7 de noviembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La probable formación de Boca para el Superclásico ante River

Después de vencer de manera consecutiva a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos de visitante, el Xeneize se presenta a este compromiso estelar en un gran momento colectivo y con la oportunidad de sellar la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En contraparte, el Millonario atraviesa un pésimo presente y está obligado a llevarse los tres puntos este domingo.

Lo cierto es que Úbeda recuperó a Leandro Paredes, que ya cumplió su suspensión por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla. Con su máxima figura de regreso en el equipo, Boca vuelve a tener a su capitán entre los titulares, lo que significa un verdadero salto de calidad y más aún en un partido de alto voltaje como el Superclásico frente a River en La Bombonera. Repasá la probable formación.

Colapinto palpita el Superclásico

Este domingo, en Sudamérica, se llevarán a cabo dos eventos que acapararán la atención de la gran mayoría de los fanáticos del deporte: en la ciudad brasileña de São Paulo se correrá el GP de Interlagos, mientras que en Buenos Aires se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River.

En ambos casos, el nombre de Franco Colapinto está vinculado. En cuanto a lo que sucederá en Brasil, tendrá una nueva presentación al mando del A525 de Alpine, pero en el barrio porteño de La Boca jugará el club de sus amores, el Xeneize. Qué dijo el piloto sobre el partido en La Bombonera.

