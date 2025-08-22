Es tendencia:
Boca Juniors

Boca hoy: Marcos Rojo rompió el silencio, Paredes con molestias y más

Las novedades del Xeneize en este viernes 22 de agosto de 2025.

Por Joaquín Alis

Boca hoy: Marcos Rojo rompió el silencio, Paredes con molestias y más

Boca tiene casi todo listo para su partido del fin de semana ante Banfield. Tras la práctica de fútbol del jueves en La Bombonera, el viernes encuentra a Miguel Ángel Russo con más certezas que dudas pensando en la lista de concentrados y en la alineación titular.

Leandro Paredes está con molestias, pero se perfila para ir de arranque. La palabra de Marcos Rojo, haciendo una cronología sobre su salida del club, fue uno de los temas del día en el Xeneize. A continuación, todo lo que tenés que saber este 22 de agosto.

Leandro Paredes con molestias y dos bajas sensibles para el partido frente a Banfield

Ander Herrera y Tomás Belmonte están descartados para el encuentro ante Banfield. Tal como ocurrió en los últimos cotejos, ambos mediocampistas continúan en plena recuperación de sus respectivas lesiones y como todavía no recibieron el alta de los médicos, no serán parte de la delegación que se mida ante la institución del sur del conurbano.

Mientras tanto, Leandro Paredes solo jugó unos pocos minutos debido a que tiene una molestia que arrastra desde el duelo ante Independiente Rivadavia. Incluso, instantes antes del entrenamiento, el volante central tuvo una charla privada con Russo donde se tocaron diferentes temas. Luego, rodó la pelota sobre el césped y el foco pasó a estar en lo futbolístico.

Rojo rompió el silencio

Más allá de los problemas burocráticos que se generaron a lo largo de las últimas semanas, lo que todavía no estaba claro eran los motivos que llevaron a que el nacido en la ciudad de La Plata pasara de ser titular con Mariano Herrón a quedar completamente relegado y que luego Miguel Ángel Russo lo llevara al Mundial de Clubes pero lo dejara sentado entre los suplentes.

Sin embargo, el ex Boca contó, con lujo de detalles, lo que fueron sus últimos meses en la institución azul y oro.

joaquín alis
Joaquín Alis

