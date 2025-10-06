Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: mensajes de apoyo para Russo, elogios a Milton Giménez y el objetivo del equipo

Las novedades más importantes del Xeneize en este lunes 6 de octubre.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de Boca celebran el gol de Milton Giménez ante Newell's.
© GettyLos jugadores de Boca celebran el gol de Milton Giménez ante Newell's.

Luego de la categórica goleada ante Newell’s, el plantel de Boca fue licenciado y volverá a los entrenamientos el próximo martes. En diálogo con los medios, referentes le dejaron un mensaje de apoyo al entrenador Miguel Ángel Russo, mientras que Úbeda habló sobre los objetivos del plantel.

El mensaje de Paredes para Russo

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, Boca aplastó 5-0 a Newell’s en La Bombonera. Además de ser un excelente partido del Xeneize, le permitió convertirse en puntero de la zona A del Torneo Clausura 2025 y dejó atrás un momento de incertidumbre. Después de la goleada, Leandro Paredes se acordó de Miguel Ángel Russo.

“Sin dudas que es una victoria importante para todos”, expresó en primer lugar el campeón del mundo. Pocos segundos más tarde, el mediocampista central agregó: “Obviamente dedicársela de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo”.

El discurso de 12 segundos que Leandro Paredes le dedicó a Miguel Ángel Russo tras la goleada de Boca a Newell’s

ver también

El discurso de 12 segundos que Leandro Paredes le dedicó a Miguel Ángel Russo tras la goleada de Boca a Newell’s

Úbeda habló de los objetivos del equipo

En una noche lluviosa en La Bombonera, se llevó a cabo una abultada goleada de Boca por 5-0 ante Newell’s, que le permitió convertirse en el nuevo puntero de la zona A del Torneo Clausura y escalar varias posiciones en la tabla anual. Luego del compromiso, Claudio Úbeda rompió el silencio sobre Miguel Ángel Russo en la conferencia de prensa y también planteó el objetivo del equipo.

Siempre el objetivo de Boca es pelear por lo máximo y todo lo que tiene por delante. Ya sea clasificar a la Libertadores o salir campeón, tenemos la obligación de ir por todo lo que tenemos en disputa“, sentenció el integrante del cuerpo técnico de Russo.

Tras la goleada a Newell’s, Úbeda le envió un mensaje a Russo y reveló cuál es el objetivo de Boca: “Tenemos la obligación”

ver también

Tras la goleada a Newell’s, Úbeda le envió un mensaje a Russo y reveló cuál es el objetivo de Boca: “Tenemos la obligación”

Los hinchas de Boca elogiaron a Milton Giménez

Una noche de fiesta fue la que vivió La Bombonera con la paliza 5-0 que Boca le propinó a Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Al Xeneize le bastó poco más de media hora para ya estar goleando y liquidar el encuentro, generando un clima festivo que rápidamente encontró a un protagonista principal para llevarse todas las ovaciones.

Publicidad

Se trata de Milton Giménez, quien se erigió como la figura indiscutida de la cancha. Le salió todo lo que intentó: marcó dos goles y participó en los otros dos, convirtiéndose en una pesadilla indescifrable para la defensa rosarina. Estuvo fino, rápido, potente y con el olfato encendido.

Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”

ver también

Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    River no perdió por culpa de Falcón Pérez y Central está para campeón

    ggrova
    german garcía grova

    Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

    Lee también
    Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”
    Fútbol europeo

    Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”

    River no perdió por culpa de Falcón Pérez y Central está para campeón
    Opinión

    River no perdió por culpa de Falcón Pérez y Central está para campeón

    La pieza clave que España teme perder para la Finalissima y el Mundial 2026
    Fútbol europeo

    La pieza clave que España teme perder para la Finalissima y el Mundial 2026

    River hoy: la estadística que preocupa a Gallardo y el mensaje para Acuña
    River Plate

    River hoy: la estadística que preocupa a Gallardo y el mensaje para Acuña

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo