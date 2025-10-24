Boca hoy: Milton Delgado gana terreno, el nuevo contrato con Hard Rock y más

Continúa la preparación de Boca de cara al partido clave ante Barracas Central. Claudio Úbeda sigue entrenando a sus dirigidos con el objetivo de sumar de a tres en el partido reprogramado para el próximo lunes ante el Guapo, que será trascendental pensando en la clasificación a las copas.

La posible titularidad de Milton Delgado, la posible salida de Brian Aguirre del equipo y el nuevo contrato con Hard Rock son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este viernes 24 de octubre de 2025.

El posible 11 de Boca para visitar a Barracas

El próximo lunes, Boca jugará uno de los partidos más importantes de la temporada ante Barracas Central. El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita ganar para escalar posiciones en la tabla anual y acomodarse en su zona en el Torneo Clausura. Luego de la sorpresiva derrota ante Belgrano en La Bombonera, el entrenador piensa hacer más de un cambio.

Es que la costumbre del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo de tocar la alineación lo menos posible podría llegar a su fin este lunes. En la última práctica, el ‘Sifón’ no solo paró un equipo con el reemplazante de Rodrigo Battaglia, sino con una nueva modificación táctica en el mediocampo.

Se conoció el contrato que tendrá Hard Rock en La Bombonera

Durante el desarrollo del Mundial de Clubes en Estados Unidos, Juan Román Riquelme hizo un anuncio especial: habrá un Hard Rock en La Bombonera. Sin embargo, en las últimas hora se desató una polémica sobre los números del contrato entre las partes y los hinchas explotaron en las redes sociales. Ante eso, se dieron a conocer los pormenores del vínculo entre Boca y la empresa.

Según pudo saber Bolavip, se trata de un contrato de 10 años de duración. Sin embargo, hay un detalle muy importante a tener en cuenta y va a tomar protagonismo en los próximos días. Es que debe pasar por la Asamblea de Representantes obligatoriamente y tiene fecha para tratarse este miércoles 29 de octubre, donde se votará su aprobación o rechazo al acuerdo.

