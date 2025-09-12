Boca hoy: nueva chance para Zenón, Ander Herrera está listo para volver y más

A dos días del encuentro ante Rosario Central, Boca ultima detalles en el armado del equipo para ir en busca de su cuarto triunfo al hilo. Con la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos, el equipo de la Ribera define el once para afrontar la parada brava en el Gigante de Arroyito.

La vuelta de Kevin Zenón a la consideración tras su frustrada salida y el regreso de Ander Herrera tras su lesión son solo algunas de las novedades del Xeneize en este viernes 12 de septiembre de 2025.

El posible 11 de Boca

Tras los 10 días de ausencia de Miguel Ángel Russo por cuestiones vinculadas a su estado de salud, este jueves regresó a estar junto al plantel en el entrenamiento vespertino. Con él como cabeza de grupo, el Xeneize realizó una práctica de fútbol en el campo de juego de La Bombonera como suele hacer todos los jueves y empezó a planificar el equipo titular para el domingo.

En comparación a los titulares que arrancaron en el triunfo contra Aldosivi en Mar del Plata hace casi dos semanas, Russo haría solamente una modificación. La baja de Agustín Marchesín y por ende el ingreso de Leandro Brey es el único cambio que planea el entrenador para visitar a Rosario Central, en lo que será un compromiso electrizante entre dos de los candidatos al título.

Ander Herrera podría volver a sumar minutos

De recibir la negativa por parte de los especialistas, quien tomará las riendas del plantel y dirigirá en el Gigante de Arroyito será Claudio Úbeda, quien ya tendría decidido solamente hacer una modificación en el equipo, dado a que Agustín Marchesín no estará por un desgarro. En su lugar ingresaría Leandro Brey.

Más allá de la modificación que preparan en el Xeneize, este sábado se dará a conocer la lista de concentrados que viajarán hasta Rosario, y allí aparecería Ander Herrera, quien ya está recuperado del desgarro que sufrió en junio, ante Benfica, por la primera jornada del Mundial de Clubes. Desde allí, el español no tiene competencia oficial con la camiseta azul y oro.

La decisión final de Miguel Russo con Kevin Zenón

Mientras el cuerpo técnico prepara al equipo para jugar ante el Canalla, resolvió otra situación importante. Es que Kevin Zenón, que supo tener un rol protagónico en el club de la Ribera, se encontraba apartado a la espera de una venta al exterior, sobre todo al viejo continente.

Tras conocerse que Zenón continuará en Boca al menos hasta el final del 2025, Tato Aguilera informó que la decisión de Russo es volver a tenerlo en cuenta, que “arranca de cero”, aunque deberá remar y volver a demostrar ante esta nueva oportunidad.