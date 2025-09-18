Es tendencia:
Boca hoy: posible 11 vs. Central Córdoba, por qué Russo no usa a Zenón y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 18 de septiembre de 2025.

Por Joaquín Alis

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.
Boca Juniors tiene casi todo listo para enfrentar a Central Córdoba. Como todos los jueves, el equipo de Miguel Ángel Russo se entrenó en La Bombonera, ultimando detalles para el duelo ante el Ferroviario. El entrenador define un 11 que, en principio, no sufrirá grandes modificaciones.

El posible regreso de Agustín Marchesín al arco y la verdadera razón de la poca consideración del DT con Kevin Zenón son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este 18 de septiembre.

La verdad detrás de la decisión de Miguel Russo de borrar a Kevin Zenón en Boca

En el medio de la racha positiva de Boca, que ya suma varios partidos sin conocer la derrota, Kevin Zenón sigue marginado. El mediocampista se quedó en el Xeneize luego de no haber podido concretar su pase a Europa, pero sigue viendo los encuentros desde afuera por decisión de Miguel Ángel Russo.

Desde su última aparición ante Huracán el 27 de julio, el volante fue dos veces al banco de suplentes y luego ni siquiera estuvo entre las alternativas. Si bien formó parte de algunas listas de concentrados (por la decisión del DT de llevar a sus 30 dirigidos a los compromisos de visitante), el ex-Unión parece no volver a entrar en la consideración. El motivo.

Los 3 jugadores de Boca que podrían meterse en el XI para enfrentar a Central Córdoba

Boca continúa con los entrenamientos de cara al partido contra Central Córdoba en La Bombonera por la fecha 9 del Torneo Clausura y es por eso que el entrenador Miguel Ángel Russo piensa en cambios en el equipo titular que empató contra Rosario Central en condición de visitante.

El DT del Xeneize pensó tres cambios en el XI inicial. Uno de ellos fue por la recuperación de un futbolista, mientras que los otros dos fueron variantes por cuestiones tácticas, ya que también se modificaría el esquema al sacar al doble nueve. 

joaquín alis
Joaquín Alis

