Boca hoy: Russo borró a Zenón, la formación para enfrentar a Banfield, oferta por Taborda y más

Boca Juniors tiene todo resuelto de cara al próximo partido. Miguel Ángel Russo comandó la última práctica antes de recibir a Banfield, paró un equipo y entregó la lista de convocados. No parece haber más misterios de cara al duelo de este domingo en La Bombonera.

La decisión de borrar a Kevin Zenón, la ratificación a Cavani en el 11 y la oferta por Vicente Taborda son las noticias más importantes del club de la Ribera en la jornada del sábado 23 de agosto.

Los convocados de Boca para recibir a Banfield

Después de haber conseguido su primera victoria desde abril, Boca buscará volver a sumar de a tres en su casa. Este domingo a las 18.15, el equipo de la Ribera recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura. Para este compromiso, Miguel Ángel Russo definió la convocatoria con muchas novedades.

A diferencia del encuentro ante Independiente Rivadavia, donde decidió que los 30 integrantes del plantel viajaran a Mendoza, esta vez la nómina se redujo a 24 nombres. Los primeros dos en salir son Tomás Belmonte y Ander Herrera. La novedad son los cuatro borrados por el DT.

Russo repetirá el 11 que ganó en Mendoza

Este domingo, el Xeneize tendrá que recibir a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura. A lo largo de la semana, el entrenador realizó diferentes pruebas pero no estaba confirmado el equipo que colocaría. Sin embargo, en la práctica de este sábado tomó una decisión que sorprendió a todos, principalmente porque nunca lo había hecho dentro de su tercer ciclo en el club: repitió la formación.

Sí, Russo quedó conforme con la presentación que tuvo Boca en las tierras mendocinas y para lo que será el compromiso contra el Taladro, a menos de que suceda algún imprevisto, tendrá a los mismos once jugadores saltando al campo de juego de La Bombonera. Por lo tanto, la dupla de ataque volverá a ser conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Oferta desde Europa por Taborda

Mientras desde Boca acordaron en dejar cedido a Vicente Taborda hasta fin de año pese a tener cláusula de repesca, su enorme rendimiento despertó interés en el fútbol europeo. Es por ello que en las últimas horas, lo que era un sondeo de parte del Panatinaikos se convirtió en una oferta formal que llegó tanto al Xeneize como a Platense.

El equipo griego lo viene siguiendo hace semanas, y este sábado hizo formal la propuesta de 4.5 millones de euros por el 80% del pase de Taborda, y ahora Boca y el Calamar deberán ponerse de acuerdo para que el pase se concrete. La contundente postura de Riquelme.