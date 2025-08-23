La contundente postura de Boca ante la millonaria oferta desde Europa por Vicente Taborda

Platense viene de hacer historia en el fútbol argentino al lograr la consagración de su primer torneo de Primera División al ganar el Torneo Apertura pasado. Allí, Vicente Taborda fue una de las grandes figuras del equipo calamar, aportando goles, asistencias y participaciones claves para el título.

Mientras desde Boca acordaron en dejarlo cedido hasta fin de año pese a tener cláusula de repesca, su enorme rendimiento despertó interés en el fútbol europeo. Es por ello que en las últimas horas, lo que era un sondeo de parte del Panatinaikos se convirtió en una oferta formal que llegó tanto al Xeneize como a Platense.

El equipo griego lo viene siguiendo hace semanas, y este sábado hizo formal la propuesta de 4.5 millones de euros por el 80% del pase de Taborda, y ahora Boca y el Calamar deberán ponerse de acuerdo para que el pase se concrete.

La postura de Boca es clara: lo ideal sería vender el pase de Vicente Taborda y más ante una buena oferta económica como la que presentó el conjunto helénico que juega Europa League esta temporada. El futbolista también expresó en los dos clubes su intención de marcharse al viejo continente ante esta oferta de Panatinaikos.

Serán días determinantes para que el Xeneize acuerde términos con Platense para definir los detalles finales de la cancelación del préstamo vigente hasta el 31 de diciembre, y que así Taborda pueda emigrar a Grecia ante la millonaria oferta que se puso sobre la mesa. Cabe destacar que la opción de repesca que tenía Boca venció y ahora deberán negociar un monto de dinero para que toda esta operación prospere.

Los números de Vicente Taborda en Platense y Boca

Entre sus dos ciclos en el Calamar, el entrerriano acumula 86 partidos con la camiseta del equipo de Vicente López, en los que acumula 11 goles y 4 asistencias. Además, fue figura determinante para el primer título de primera división que consiguió Platense en su historia, con Torneo Apertura del 2025.

En Boca Juniors apenas pudo disputar 17 encuentros de carácter oficial. Desde su debut en aquel 0 a 0 ante Banfield, donde el Xeneize presentó un equipo juvenil luego de que el plantel profesional rompiera la burbuja sanitara por el Coronavirus, el volante jugó 631 minutos, sin anotaciones ni pases gol. Su última aparición fue en la final de la Conmebol Libertadores ante Fluminense.