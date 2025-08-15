Mientras brilla en Platense, el equipo de Europa que busca a Vicente Taborda y podría dejarle dinero a Boca

Vicente Taborda es uno de los tantos jugadores que no tuvo lugar en Boca y encontró su mejor versión en otro equipo del fútbol argentino. En el caso del mediocampista, fue Platense quien le abrió las puertas en dos oportunidades, permitiéndole ser clave en el equipo campeón del Torneo Apertura 2025. Su extraordinario rendimiento lo puso en la órbita europea.

Mientras el Calamar atraviesa un arranque complicado en el Clausura, sin victorias en sus primeros cuatro partidos, un equipo del Viejo Continente puso los ojos en el entrerriano. Se trata de Panathinaikos, uno de los clubes más importantes del fútbol de Grecia.

Según pudo saber Bolavip, el último subcampeón de la Super League Ellada preguntó condiciones por Taborda. Sin embargo, las partes involucradas reconocen que es “muy difícil” que se concrete su salida. El mercado de pases en Argentina se encuentra cerrado, mientras que el de Europa lo hará el 31 de agosto.

Para concretar la salida, Taborda debería interrumpir su préstamo con Platense, que está firmado hasta diciembre de 2025. Posteriormente, el club griego debería llegar a un acuerdo con Boca, actual dueño de su pase.

Los números de Vicente Taborda en Platense y Boca

Entre sus dos ciclos en el Calamar, el entrerriano acumula 85 partidos con la camiseta del equipo de Vicente López, en los que acumula 11 goles y 4 asistencias. Además, fue figura determinante para el primer título de primera división que consiguió Platense en su historia, con Torneo Apertura del 2025.

En Boca Juniors apenas pudo disputar 17 encuentros de carácter oficial. Desde su debut en aquel 0 a 0 ante Banfield, donde el Xeneize presentó un equipo juvenil luego de que el plantel profesional rompiera la burbuja sanitara por el Coronavirus, el volante jugó 631 minutos, sin anotaciones ni pases gol. Su última aparición fue en la final de la Conmebol Libertadores ante Fluminense.

Publicidad

Publicidad

ver también Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer equipo