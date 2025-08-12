Boca hoy: Russo recupera a Figal y Costa, detalles de la nueva Bombonera, el posteo de Cavani y más

Boca Juniors ya trabaja en su próximo partido, que será el domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Miguel Ángel Russo recupera a futbolistas importantes, que suman muchas chances de meterse en el 11 inicial con el objetivo de ayudar a cortar la racha sin triunfos.

En las últimas horas, se dieron a conocer detalles de las obras que piensa la directiva del Xeneize para ampliar La Bombonera. Además, un nuevo posteo de Edinson Cavani despertó muchos comentarios. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Figal y Costa, a disposición

Tras retomar los trabajos luego del empate ante Racing, Miguel Ángel Russo recibió una buena noticia antes de enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza. De cara al próximo encuentro, donde Boca intentará ponerle fin de una vez por todas a su mala racha, el entrenador recuperó a dos futbolistas que venía esperando desde hace tiempo.

Mientras los titulares hacían tareas regenerativas, Ayrton Costa y Nicolás Figal pudieron sumarse al grupo, haciendo trabajos tácticos y con pelota junto con los que no jugaron ante la Academia. La dupla central titular del DT, que solo pudo utilizarla ante Benfica en el Mundial de Clubes, reaparecería ante la Lepra mendocina.

Se conoció cómo quedará La Bombonera con el proyecto que quiere Riquelme

Desde su asunción como presidente de Boca, Juan Román Riquelme reveló que uno de sus principales objetivos en su mandato es reformar La Bombonera para aumentar la capacidad y que el estadio pueda albergar una mayor cantidad de hinchas en cada partido que juegue como local.

Luego de varios estudios de diferentes proyectos presentados en la institución, el presidente del Xeneize y la comisión directiva firmaron hace 4 meses el render oficial con todo el plan que intentarán llevar a cabo en el corto y mediano plazo, para que el estadio esté listo antes del cierre del mandato.

Publicidad

Publicidad

El nuevo posteo de Cavani que generó indignación entre los hinchas de Boca

Edinson Cavani es uno de los más apuntados por los hinchas de Boca. El presente futbolistico del uruguayo lo convirtió en el principal foco de críticas, a tal punto de que fue silbado por La Bombonera en el clásico ante Racing. Aún así, cada vez que le toca expresarse, deja un mensaje optimista pensando en el futuro.

El domingo por la noche, el delantero se despachó con una historia con la frase “a seguir y seguir“. Tras la repercusión por ese mensaje, el jugador decidió realizar un posteo a última hora del lunes, tras regresar a los entrenamientos en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.