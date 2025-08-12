Es tendencia:
El nuevo posteo de Cavani que generó indignación entre los hinchas de Boca: “Basta de redes y ponete a correr”

El uruguayo publicó otro mensaje en sus redes sociales tras retomar los entrenamientos.

Por Joaquín Alis

Edinson Cavani es uno de los más apuntados por los hinchas de Boca. El presente futbolistico del uruguayo lo convirtió en el principal foco de críticas, a tal punto de que fue silbado por La Bombonera en el clásico ante Racing. Aún así, cada vez que le toca expresarse, deja un mensaje optimista pensando en el futuro.

El domingo por la noche, el delantero se despachó con una historia con la frase “a seguir y seguir“. Tras la repercusión por ese mensaje, el jugador decidió realizar un posteo a última hora del lunes, tras regresar a los entrenamientos en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.

Comenzando la semana“, escribió Cavani, adjuntando una serie de imágenes de la práctica del primer equipo. En los comentarios aparecieron tanto mensajes de apoyo como críticas, pero fueron las respuestas negativas las que más resaltaron en el posteo del atacante.

Nunca poco costó tanto”, “mucha foto poco gol”, “dejá de faltarle el respeto a la camiseta”, “basta de redes y ponete a correr”, fueron algunos de los miles de comentarios en la publicación de Edinson.

El posteo de Cavani y las críticas de los hinchas

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize hace poco más de dos años, el delantero uruguayo de 38 años lleva disputados un total de 72 partidos. En los mismos, convirtió 26 goles y aportó tres asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. 

El próximo partido de Boca

Boca Juniors volverá a jugar un partido oficial el próximo domingo 17 de agosto. El rival será Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro que comenzará a las 20.30 y que tendrá lugar en el Estadio Malvinas Argentinas. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

