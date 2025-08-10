Boca hoy: Russo sorprendió con una decisión post Racing, críticas en Europa por la crisis deportiva y más

Boca empató ante Racing, alcanzó su decimosegundo partido consecutivo sin una alegría, y las críticas de los hinchas hacia la gestión deportiva que está encabezando Juan Román Riquelme siguen al pie de la letra.

Luego de lo que fue la igualdad en La Bombonera, Miguel Ángel Russo decidió suspender la conferencia de prensa, y se generó una enorme incertidumbre sobre su futuro como DT del equipo. Además, la repercusión por el pésimo momento que viven llegó a Europa.

La mala racha de Boca ya toma repercusión internacional: “El peor de la historia”

El Xeneize sigue sin ganar y eso está generando tanto ruido en la Argentina que ya se escucha en el exterior. Incluso, la onda expansiva, tras el 1-1 ante Racing en La Bombonera, impactó más allá del Océano Atlántico.

En este caso, fue en España, en donde describieron que es ”el peor Boca de la historia” por los 12 encuentros consecutivos sin triunfos, seguidilla que comenzó el 27 de abril con el 2-1 en el Superclásico con River en el Estadio Monumental.

La mala racha de Boca también se refleja en los clásicos

Con el empate 1 a 1 en la Bombonera con Racing, Boca hilvana 7 clásicos sin victorias. El último triunfo del Xeneize fue el 18 de agosto del 2024, cuando venció por 3 a 2 a San Lorenzo en condición de local. Encima, la próxima posibilidad para romper con esta tendencia será el Superclásico de la fecha 16 en La Boca el 9 de noviembre.

La seguidilla de clásicos de Boca sin ganar:

1-2 con Racing (V).

0-1 con un River alternativo (L).

0-0 con Independiente (L).

0-2 con Racing (V).

1-2 con River en el último Superclásico (V).

0-1 y eliminación con Independiente (L).

1-1 con Racing, este sábado (L).

Russo no habló en conferencia de prensa: el motivo

Miguel Ángel Russo no se hizo presente en la sala de prensa para dialogar con los medios de comunicación que estaban en La Bombonera tras lo que fue el empate ante Racing, y la conferencia se suspendió. Lógicamente, se generó una enorme incertidumbre, ya que ante los flojos resultados se creyó que su cargo había cesado.

Tras el duelo que dejó gusto amargo para el club de La Ribera, Russo tomó la decisión de no asistir a la conferencia de prensa. Según el periodista Emiliano Raddi, el entrenador se encontraba ‘sin voz’ por lo que no pudo atender a los periodistas.

