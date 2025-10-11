Boca hoy: se definió el futuro de Úbeda, Paredes jugó en la Selección Argentina y más

Tras dos días sin actividad, Boca Juniors vuelve a los entrenamientos pensando en lo que viene. Con Claudio Úbeda a la cabeza, el equipo de la Ribera retoma las prácticas tres 48 horas de duelo pensando en el duelo ante Belgrano en La Bombonera, a la espera de conocer la fecha del partido postergado ante Barracas Central.

El ayudante de Miguel Ángel Russo decidió seguir al menos hasta fin de año, según lo confirmado por Juvenal Rodríguez, otro de los integrantes del cuerpo técnico. Por otra parte, Paredes fue titular en la victoria de Argentina sobre Venezuela en Miami. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Úbeda seguirá en Boca

La muerte de Miguel Ángel Russo fue muy dura para todo el mundo Boca. El entrenador perdió la vida el pasado miércoles y el dolor sigue. La despedida fue masiva en La Bombonera, hubo miles y miles de hinchas del Xeneize, pero también de muchos otros clubes que quisieron rendirle homenaje a un caballero, un hombre que trascendió camisetas y dejó su legado.

El propio Juvenal Rodríguez dialogó con el medio colombiano VBar Caracol y fue consultado respecto al sucesor de Miguel Ángel Russo en Boca. Su respuesta fue contundente: “Claudio será el nuevo técnico, yo estaré como asistente seguramente hasta que termine este torneo“. Repasá la palabra completa del ayudante de campo.

Paredes fue titular en la victoria de Argentina

la Selección Argentina venció 1-0 a Venezuela por un amistoso internacional que sirve como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026 y no contó con la presencia de Lionel Messi. Con gol de Giovani Lo Celso, los campeones del mundo se impusieron por la mínima en un compromiso que no tuvo puntos en disputa y fue para probar diversas cuestiones.

Scaloni aprovechó para darle 90 minutos de juego a Nico Paz y Marco Senesi, que son los candidatos a pelear por unos de los pocos puestos aún sin dueños en la lista del Mundial 2026. Además, Nicolás González sumó 45 minutos como lateral izquierdo y sobre el final como carrilero. Por su parte, Leandro Paredes fue de arranque y jugó 63′.

