Claudio Úbeda ya decidió quién será el reemplazante de Leandro Paredes en la visita de Boca a Barracas Central

En la recta final de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se ubica entre los líderes de una parejísima Zona A. Por ello, es crucial sumar una buena cantidad de puntos en las últimas 5 fechas para obtener una ventajosa posición de cara a los octavos de final.

Mientras el plantel del Xeneize sigue de cerca el sensible momento alrededor de la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda lleva las riendas de las prácticas del equipo. Es que este domingo tiene un nuevo compromiso, como visitante ante Barracas Central.

Se trata nada menos que un duelo entre dos de los punteros de la Zona A, por lo que los puntos en juego tienen doble valor. Para colmo, el club de la Ribera no contará con su máxima figura, Leandro Paredes, que fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina.

En ese contexto, Úbeda deberá desarmar el doble cinco conformado por el campeón del mundo y Rodrigo Battaglia, que trajo buenos resultados en el último tramo del torneo. Para ello, este miércoles paró a otro volante junto al ex Atlético Mineiro.

Se trata de Williams Alarcón, que suma puntos para ganarse una nueva oportunidad de jugar desde el arranque. Por otro lado, Ander Herrera, otra de las alternativas para ocupar ese rol, saldría desde el banco de suplentes, a pocos días del duelo ante el Guapo.

¿Cómo podría formar Boca ante Barracas Central?

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, el probable once de Boca para enfrentar a Barracas Central el próximo sábado sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

