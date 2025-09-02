Desenlace inesperado: de estar a un paso de llegar a Boca a ser presentado como columnista de streaming

Durante las semanas previas al cierre del mercado de pases, cuando Boca atravesaba su peor racha negativa de su historia, Juan Román Riquelme apostó por un giro institucional al disolver el Consejo de Fútbol, con las salidas de Raúl Cascini y Marcelo Serna, siendo Marcelo Delgado el único que quedó en funciones.

Tras aquella decisión, se especuló con el deseo del presidente xeneize en contratar un mánager. En ese sentido, el candidato que tomó fuerzas de manera inminente fue nada menos que Carlos Navarro Montoya, ex arquero y gloria de la institución, que ya había trabajado junto a la presente comisión directiva y cuenta con un Master en dirección deportivo.

Sin embargo, los días pasaron, las autoridades del club continuaron con el Chelo Delgado como único nexo entre dirigencia y plantel, y rumores se fueron diluyendo paulatinamente. Pero la sorpresa final llegó de parte del Mono, quien asumió un inesperado compromiso: anunció su incursión en el mundo mediático.

Sí, este martes Navarro Montoya se sumó como columnista al equipo de Picado TV, un canal de streaming deportivo, en el cual dirá presente de lunes a viernes “representando y dando su lugar al debate”. Integrará el panel de un programa conducido por Walter Nelson, en el cual incluso ya hizo su primera aparición frente a cámara. Se trata de su segundo desempeño bajo este rol, luego de lo que fue su participación en ESPN, donde renunció hace poco más de un mes.

El Mono Navarro Montoya fue vinculado con Boca para asumir como mánager.

Navarro Montoya, dispuesto a atender a Riquelme de todas formas

Previo a participar de su primer programa, el Mono rompió el silencio con respecto a los rumores que lo vincularon con Boca y bajó por completo la espuma. “Nunca hubo un contacto del club, con respecto a todo lo que se habló de mi incorporación a la secretaria técnica o al organigrama del club, todavía no se ha dado”, expresó en diálogo con Radio La Red.

Sin embargo, reconoció que no dudaría en caso de que le suene el teléfono. “Por supuesto que diría que sí, es una de las facetas a la cuales me preparé. En el año 98 hice el curso de director deportivo en Barcelona y después hice diferentes especializaciones. Es un lugar en el cual está preparado para estas cuestiones“, sostuvo, dejando las puertas abiertas al Xeneize.

Tras su paso por ESPN y ser relacionado con Boca, Navarro Montoya volvió a trabajar como columnista.

La última vez que Navarro Montoya estuvo ligado al fútbol fue a comienzos de año, cuando asumió la dirección técnica de Santamarina de Tandil. Allí su ciclo duró tan solo ocho partidos por malos resultados.

Aunque el ex arquero cuenta con una ventaja: ya conoce lo que es trabajar en Boca. “Román me eligió como director general de las divisiones juveniles e infantiles del club. Hablamos mucho de futbol, hay cuestiones que las tiene que tomar el presidente, otras el responsable de área. Acá hay modelos claros”, confesó. Mientras tanto, tendrá tacto con el fútbol a través de un micrófono.

