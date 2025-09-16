El jugador menos pensado de Boca que dejó “muy conforme” a Russo y ¿será titular?

Boca viene de igualar frente a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura, y cortó la racha de triunfos en fila. Pero sumó el cuarto encuentro sin caídas. Sin duda alguna, es una señal muy positiva para los dirigidos por Miguel Ángel Russo que padecieron una sequía de alegrías y alcanzaron una docena de juegos sin victorias.

Ahora que se preparan para afrontar el partido del domingo frente a Central Córdoba, en La Bombonera, desde el cuerpo técnico analizan algunas variantes. Allí podría aparecer un futbolista que no viene teniendo mucha acción, pero que en el último compromiso dejó muy buenas impresiones tras ingresar a falta de 18 minutos.

Durante las últimas horas, en ESPN, el periodista Diego Monroig sostuvo que “el cuerpo técnico terminó muy conforme con Williams Alarcón, por cómo ingresó y cómo viene ingresando en cada partido”. Incluso, reveló qué es lo que más agrada dentro de sus cualidades: “Sobre todo porque cada vez que ingresa, tiene situaciones de gol y llega al gol”, expresó.

Por el momento, es difícil que Alarcón se meta entre los titulares, pero poco a poco va ganando terreno y se mete en la pelea junto a Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, ya que son los futbolistas que habitualmente salen desde el inicio y los que mejor nivel poseen en dicha posición, ya que Ander Herrera y Tomás Belmonte recién están retornando al ruedo tras sus lesiones.

Williams Alarcón, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Los números de Williams Alarcón en Boca

Desde que arribó a Boca tras su paso en Huracán, el mediocampista chileno afrontó 23 encuentros y solamente aportó una asistencia en los 968 minutos que estuvo en el campo de juego.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

