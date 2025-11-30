Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Quién es el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

El nacido en San Justo, de 45 años, es el encargado de impartir justicia en La Bombonera, donde Boca y Argentinos definen al segundo semifinalista del certamen.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Fernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors.
© IMAGO/ZUMA WireFernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, en La Bombonera, Boca recibe a Argentinos Juniors, donde buscan seguir el camino de Estudiantes de La Plata y meterse en las semifinales.

Más allá de que ambos equipos recién podrían cruzarse con el Pincha en una hipotética final, hay que destacar que el partido de esta tarde está arbitrado por Fernando Echenique, quien imparte justicia por primera vez en el semestre ante el local.

Nacido en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, Echenique está junto a los asistentes Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que Felipe Viola es el cuarto árbitro. En tanto, el VAR está a cargo de Lucas Novelli, asistido por Diego Verlota.

Cabe destacar que, a diferencia de que al Xeneize no lo dirige desde abril pasado, cuando derrotó por 1-0 a Barracas Central en el mismo estadio que se mide ante el Bicho, a los de La Paternal solamente los dirigió en una ocasión durante este semestre: en septiembre, donde golearon por 3-0 a Banfield, en el Estadio Diego Armando Maradona.

Fernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors. (Daniel Jayo/Getty Images)

Fernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors. (Daniel Jayo/Getty Images)

Los números de Fernando Echenique con Boca

A lo largo de toda su carrera, que comenzó en 2001, Fernando Echenique arbitró en 31 partidos de Boca, quien obtuvo 19 victorias, 7 empates y 5 derrotas.

Publicidad

Los números de Fernando Echenique con Argentinos Juniors

Hasta el momento, Fernando Echenique impartió justicia en 22 cotejos de Argentinos Juniors: posee un saldo de 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

Boca lo blindó con una imponente cláusula, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026

ver también

Boca lo blindó con una imponente cláusula, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026

Román Riquelme, la joya de Argentinos Juniors que enfrentará a Boca por primera vez en La Bombonera

ver también

Román Riquelme, la joya de Argentinos Juniors que enfrentará a Boca por primera vez en La Bombonera

Equipo arbitral de Boca vs. Argentinos Juniors

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Verlota

DATOS CLAVES

  • Boca Juniors recibe a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.
  • El árbitro principal del partido es Fernando Echenique, quien dirigió a Boca por última vez en abril (victoria 1-0 vs. Barracas Central).
  • Echenique arbitró a Argentinos Juniors una vez este semestre: goleada 3-0 contra Banfield en septiembre.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River
Mundial de Clubes

Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River

Argentinos decidió prescindir de Romero para el 2026
Fútbol Argentino

Argentinos decidió prescindir de Romero para el 2026

El padre de López Muñoz, crítica a River y guiño a Boca: "Puede ser"
Fútbol Argentino

El padre de López Muñoz, crítica a River y guiño a Boca: "Puede ser"

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Qatar
FÓRMULA 1

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Qatar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo