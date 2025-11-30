Quién es el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, en La Bombonera, Boca recibe a Argentinos Juniors, donde buscan seguir el camino de Estudiantes de La Plata y meterse en las semifinales.

Más allá de que ambos equipos recién podrían cruzarse con el Pincha en una hipotética final, hay que destacar que el partido de esta tarde está arbitrado por Fernando Echenique, quien imparte justicia por primera vez en el semestre ante el local.

Nacido en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, Echenique está junto a los asistentes Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que Felipe Viola es el cuarto árbitro. En tanto, el VAR está a cargo de Lucas Novelli, asistido por Diego Verlota.

Cabe destacar que, a diferencia de que al Xeneize no lo dirige desde abril pasado, cuando derrotó por 1-0 a Barracas Central en el mismo estadio que se mide ante el Bicho, a los de La Paternal solamente los dirigió en una ocasión durante este semestre: en septiembre, donde golearon por 3-0 a Banfield, en el Estadio Diego Armando Maradona.

Fernando Echenique, el árbitro de Boca vs. Argentinos Juniors. (Daniel Jayo/Getty Images)

Los números de Fernando Echenique con Boca

A lo largo de toda su carrera, que comenzó en 2001, Fernando Echenique arbitró en 31 partidos de Boca, quien obtuvo 19 victorias, 7 empates y 5 derrotas.

Los números de Fernando Echenique con Argentinos Juniors

Hasta el momento, Fernando Echenique impartió justicia en 22 cotejos de Argentinos Juniors: posee un saldo de 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

Equipo arbitral de Boca vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

