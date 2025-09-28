Es resistido por los hinchas de Boca, no jugó en la derrota ante Defensa, y Úbeda lamentó su ausencia

En el marco de la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca sufrió un duro golpe en su visita a Defensa y Justicia, ya que perdió 2 a 1 de manera agónica. Como consecuencia de esto, salió de zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Luego de este encuentro, Claudio Úbeda, quien fue el entrenador del Xeneize ante la ausencia de Miguel Ángel Russo, habló con los medios en conferencia de prensa. Allí, además de hacer un análisis sobre el rendimiento de su equipo, lamentó la ausencia de Carlos Palacios.

“Carlos es el conector que recibe todos los pases de Battaglia y Paredes, y conecta bien con los delanteros”, inició el DT del elenco de la Ribera para explicar por qué es tan importante el mediocampista ofensivo chileno dentro del esquema de su equipo.

Siguiendo por la misma línea, lamentó su ausencia y explicó que por la misma le dieron minutos a Ander Herrera, quien volvió a jugar tras tres meses de inactividad. “Se notó un poco la falta de él, por eso también fue el ingreso de Ander en función de que podamos conectar con eso“, soltó.

Cabe destacar que Palacios no estuvo presente en este encuentro debido a que sufrió una lesión en uno de sus aductores en la práctica del pasado jueves, y es por eso que su evaluación será seguida de cerca día a día, para determinar cuándo podrá regresar a las canchas.

Úbeda analizó la derrota de Boca

Por otro lado, Úbeda dio su opinión respecto a la derrota de su equipo: “El resultado no fue la realidad de lo que pasó en la cancha, pero en definitiva es este”. Pocos segundos más tarde, el director técnico interino azul y oro por la ausencia de Russo, amplió: “Tenemos que asumirlo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, siguió su discurso: “A lo mejor no generamos tantas situaciones de gol como el partido pasado, pero tuvimos protagonismo y no pudimos concretar. Ellos tuvieron una situación pero después no sufrimos durante todo el partido, pero lamentablemente en la última jugada ese tiro libre nos dejó sin nada“.

Úbeda le dio dos días libres al plantel

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia, el plantel de Boca recibió dos días de descanso, por lo que tendrán tanto el domingo como el lunes libre. El regreso a las prácticas será el próximo martes en el Boca Predio, donde comenzarán a preparar el duelo ante Newell’s que se disputará en La Bombonera.

