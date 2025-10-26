Fuerte respaldo de un campeón con Boca a Edinson Cavani: “El que diga lo contrario no entendió nada”

El 2025 no es un año fácil para Edinson Cavani. Entre errados insólitos que lo dejaron marcado, más diferentes lesiones físicas que lo marginaron de las canchas, el delantero uruguayo comenzó a estar en el foco de las críticas de los hinchas de Boca, ya que perdieron la paciencia con él.

A pesar de esto, Pablo Álvarez, quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2004 con el elenco de la Ribera, habló en una entrevista con “En Boca de Todos”, y allí no solo bancó al uruguayo, sino que también explicó qué necesita para volver a la senda goleadora.

“Cuando llegó, sentí que le podía hacer muy bien a Boca, no solo a Boca, sino al fútbol argentino porque lo jerarquiza, pero también es una realidad que le ha costado mucho la adaptación”, inició el ex futbolista referido al presente que atraviesa Cavani en el Xeneize.

Siguiendo por la misma línea, comentó: “No voy a discutir la calidad de jugador que fue porque lo tuve que enfrentar en Palermo, en Napoli, sé las características de él. Pero lamentablemente en Boca le costó encontrar su lugar y sobre todo su continuidad”. Y agregó en su banca: “Insisto, es un delantero extraordinario y quien diga lo contrario, no entendió nada“.

Para cerrar, explicó que necesita Cavani para recuperar su nivel: “Cuando te vas volviendo grande, las lesiones son más difíciles. Tardás más tiempo en recuperarte y es una realidad que Boca no te espera. Los delanteros cuando están en racha y tienen la posibilidad de convertir es muy importante. Hay que darle continuidad. Hay que darle confianza, esa es la palabra, cosa que nunca la pudo encontrar”.

Los números de Edinson Cavani en el año

A lo largo de la temporada 2025, el delantero uruguayo lleva disputados un total de 21 partidos con la camiseta de Boca. En los mismos convirtió 4 goles y aportó dos asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas en 1601 minutos en cancha. Por otro lado, sufrió seis lesiones, por lo que se perdió 14 partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también En una peña y rodeado de hinchas: la reacción viral de una gloria de Boca al penal de Villa en la eliminación de River por Copa Argentina