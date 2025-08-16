El jugador que le arrebató el récord de más partidos disputados en la historia a un eterno rival de Maradona

Este sábado el fútbol vivió una jornada mítica, debido a que Fábio se convirtió en el jugador con más partidos disputados en toda la historia. El experimentado arquero brasileño alcanzó la marca que desde hace 30 años le correspondía a Peter Shilton, el recordado inglés que formó una enorme rivalidad con Diego Armando Maradona tras lo ocurrido en la Copa del Mundo de 1986.

El actual guardameta de Fluminense fue titular en el encuentro ante Fortaleza por el Brasileirao, lo que le permitió conseguir el hito que mantenía el europeo. De esta manera, igualó los 1.390 compromisos oficiales del británico pero este martes podría adueñarse completamente del récord ya que su equipo enfrenta a América de Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fábio, de 44 años pero en septiembre cumplirá 45, es el nuevo líder del listado con más presencias en toda la historia. Según detalla IFFHS, el ente especialista en estadísticas de fútbol, el protagonista en cuestión jugó un total de 976 partidos con Cruzeiro, 234 con Fluminense, 150 con Vasco da Gama y otros 30 con União Bandeirante, institución que ya no existe.

Fábio, experimentado arquero brasileño de Fluminense. (Getty Images)

Tras arrebatarle el primer lugar al inglés, ahora está en la cima del ranking de futbolistas con más encuentros disputados. Mientras Fábio y Shilton comparten 1.390 apariciones, el top 5 lo completan Cristiano Ronaldo (1.282), Rogério Ceni (1.265) y el checo Frantisek Plánicka (1.187). Cabe destacar que solamente el portugués continúa en plena vigencia, además del brasileño.

Un dato llamativo es que si bien fue citado en reiteradas ocasiones, nunca debutó con la Selección de Brasil, pero sí se consagró campeón de la Copa América 2004. Luego conquistó un total de 27 títulos, donde destacan la Copa Libertadores 2023 ante Boca, la Recopa Sudamericana 2024 y tres veces el Brasileirao (dos con Cruzeiro y una con Vasco Da Gama).

Peter Shilton, el histórico rival de Maradona

Vale resaltar que la rivalidad comenzó durante el enfrentamiento entre la Selección Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986. En aquella recordada jornada, Maradona realizó la inmortal Mano de Dios y el mejor gol de la historia de los mundiales. Sin embargo, el guardameta británico se quejó una y otra vez del accionar del astro albiceleste en el primer tanto de la tarde.

Es por eso que en cada aparición pública, el ex arquero se encarga de refrescar su contundente postura contra Diego Armando. “No lo respeto como deportista y nunca lo haré“, es una de las frases que más repite. Además, hace poco tiempo también recalcó: “Inglaterra sufrió porque hizo trampa. Él ha ido por otro lado al culpar a la Guerra de las Malvinas, dijo que odia a los ingleses”.

