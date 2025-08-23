Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inteligencia Articicial

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

El encuentro se llevará a cabo el domingo a las 18.15. Para la IA, habrá emociones en La Bombonera.

Por Joaquín Alis

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura
© Getty / BanfieldLa Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

Por la sexta fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors recibirá a Banfield buscando sumar su segunda victoria consecutiva. El encuentro, que se llevará a cabo este domingo 23 de agosto a las 18.15, encontrará en La Bombonera a dos equipos necesitados de puntos.

El Xeneize no gana en condición de local desde abril y se ve obligado a sumar de a tres para seguir sumando en la tabla. El Taladro, por su parte, está en la zona baja tanto en los promedios como en la anual y necesita escalar posiciones. Como de costumbre, en BOLAVIP le pedimos una predicción a la Inteligencia Artificial (Gemini), que fue contundente en su pronóstico.

La predicción de la IA para Boca vs. Banfield

Teniendo en cuenta las probables formaciones, la actualidad de los equipos y el escenario, la IA aseguró que la tarde de fútbol en el Estadio Alberto J. Armando se inclina hacia “una victoria más sólida de Boca Juniors, cuya jerarquía y control del juego lo convierten en un claro favorito”. Posteriormente, reveló que el resultado será 2 a 0 para los de Miguel Ángel Russo.

“Paredes filtra un pase exquisito entre líneas para Miguel Merentiel. La “Bestia” recibe de espaldas, gira de manera magistral y, ante la salida del arquero, define con un toque sutil al primer palo”, vaticinó Gemini, que asegura que la cuenta se abrirá a los 32′ de la etapa inicial.

Ya en el segundo tiempo, a los 20′, llegará el segundo desde un tiro de esquina: “El centro de Alan Velasco es preciso y va a la cabeza de Edinson Cavani, que se eleva por encima de los defensores de Banfield y anota un potente cabezazo”.

Profundizando en el desarrollo, la Inteligencia Artificial avisó que “no habrá expulsados ni polémicas“. De hecho, remarca que habrá “pocas situaciones dudosas que requieran intervención del VAR“. Un partido tranquilo para Nicolás Lamolina y su equipo arbitral.

Publicidad

Posibles formaciones de Boca vs. Banfield

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca

ver también

Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

ver también

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La IA reveló el resultado de River vs. Libertad por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La IA reveló el resultado de River vs. Libertad por la Copa Libertadores

La Inteligencia Artificial reveló cómo saldrá River vs. Libertad por la Copa Libertadores
River Plate

La Inteligencia Artificial reveló cómo saldrá River vs. Libertad por la Copa Libertadores

Atentos River, Racing, Estudiantes y Vélez: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrán los octavos de final de la Libertadores
Copa Libertadores

Atentos River, Racing, Estudiantes y Vélez: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrán los octavos de final de la Libertadores

San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones
Fútbol Argentino

San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo