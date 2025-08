A poco más de tres meses de su salida de Boca, Fernando Gago tiene la cabeza en Necaxa y en la Leagues Cup. El entrenador debe enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi el próximo sábado y solo piensa en eso. Tal es así que fue protagonista de un tenso momento con un periodista al ser consultado por el Xeneize.

En una rueda de prensa muy particular, que contó con la presencia de un solo corresponsal, al director técnico le pidieron una opinión sobre la crisis futbolística del equipo de la Ribera, que hoy conduce Miguel Ángel Russo. El estratega no solo no respondió, sino que dio por terminada la conferencia.

“No, no hablo de Boca. ¿Listo? Buenas noches”, expresó Pintita tras escuchar la intención del periodista para consultarle por su anterior equipo. El entrenador dejó en claro que está enfocado en el club mexicano y que lo que suceda con el Xeneize ya está fuera de su alcance.

Gago había arrancado la conferencia con mucho malestar, ya que tuvo que esperar varios minutos hasta la aparición de un periodista. “¿No hay nadie? Bueno por Zoom. ¿Quién está por Zoom? ¿Tampoco hay nadie? Pero si no hay nadie, no la hago“, comentaba en la previa.

Gago enfrentará a Messi

Este fin de semana, se dará el encuentro entre dos viejos conocidos: Fernando Gago y Lionel Messi. Necaxa dirá presente en el Estadio Chase para verse las caras con Inter Miami, en el marco de la segunda fecha de la Leagues Cup. El encuentro será el sábado 2 de agosto a partir de las 20 (hora de Argentina).

Publicidad

Publicidad

El conjunto mexicano arrancó su participación en la competencia con una victoria 3 a 1 sobre Atlanta United, en un duelo que se definió en el último cuarto de hora con un doblete de Tomás Badaloni. Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, debutaron con un triunfo agónico ante Atlas.

ver también Se acabó el misterio: se confirmó en qué equipo jugará Lionel Messi hasta los 41 años