Boca Juniors

La decisión que deberán tomar Riquelme y Russo tras la salida de Marcelo Saracchi de Boca

El Xeneize tiene un nuevo cupo para fichar en el mercado de pases, y deberá definir si lo utiliza o no.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme en la presentación del DT.
Luego de la victoria 2 a 0 ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura, Boca cerró la salida de Marcelo Saracchi, relegado por Miguel Ángel Russo, a préstamo al Celtic de Escocia por una temporada, con cargo y sin opción de compra. 

Como consecuencia de esto, el mismo Russo y Juan Román Riquelme deberán tomar una decisión al respecto, debido a que ahora el Xeneize se le abrió un cupo para incorporar a un futbolista en el cierre del mercado de pases, que está estipulado para el próximo domingo 31 de agosto. 

Según lo informado por el periodista Diego Monroig, en el regreso del plantel a los entrenamientos en este martes, el entrenador y el presidente del elenco de la Ribera se reunirán para definir si salen en búsqueda de un nuevo futbolista o si mantienen el plantel tal como está.

“No hay un sí ni un no. Todavía no lo tienen definido, van a tener que tener una celeridad muy importante“, confesó Monroig al respecto, dando a entender que Boca podría iniciar una negociación exprés para sumar un nuevo futbolista en caso de que el DT dé el visto bueno. 

Cabe destacar que no sólo se libera un cupo para incorporar futbolistas en este mercado de pases, sino que también el Xeneize tendrá un cupo extra para extranjeros, por lo que si busca un nuevo refuerzo, no necesariamente deberá ser argentino. 

Los números de Saracchi en Boca

Saracchi está a un paso de ponerle fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Russo le comunicara su decisión de no tenerlo más en cuenta.

Boca está cerca de vender a Vicente Taborda

Por otro lado, el Xeneize está cerca de concretar el traspaso de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia. Para esto, el elenco de la Ribera tuvo que interrumpir el préstamo del volante ofensivo en Platense y así finiquitar la operación. La transferencia sería por 4,5 millones de dólares por el 80% de la ficha. 

