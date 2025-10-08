Lo ganó todo con Boca y destrozó a Cavani tras la confirmación de su lesión: “Un problema menos para Úbeda”

En la previa del encuentro contra Barracas Central por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura, en Boca se encendieron las alarmas debido a que Edinson Cavani volvió a resentirse de una lesión muscular, por lo que quedará marginado de este importante compromiso.

Al respecto de esto, Cristian Traverso, multicampeón en el club en la década de los 00’, criticó sin filtro al uruguayo en TyC Sports, debido a que su estado físico no es el mejor y a lo largo del año ya se perdió 12 partidos por diferentes lesiones musculares.

“Te digo la verdad, un problema menos para Úbeda…“, inició Traverso en su descargo. Siguiendo por la misma línea, agregó: “Solo Román (Riquelme) o Martín (Palermo) pueden jugar sin estar al 100%, los demás tienen que estar al 100%. Hoy Cavani no le está dando lo que necesita Boca“.

“Los demás tienen que jugar al 100%, están diciendo que va a jugar Herrera… Cavani ya está, está afuera, me preocupan más los otros. Los van recuperando con el juego… No muchachos, se recuperan en la semana y cuando están al 100, si no pasa lo que está pasando con Cavani“, continuó con su crítica al uruguayo.

Y cerró: “No me parece grave lo de Cavani, sino lo otro. ‘Vamos a darle minutos a Herrera y Palacios’, si no están al 100%, no están al 100%. La recuperación es en la semana, salvo que seas Palermo o Riquelme“, continuó con su crítica para con el delantero uruguayo de 38 años.

Todas las lesiones de Edinson Cavani en Boca

2023 – Desgarro miofascial (3 partidos perdidos)

2024 – Problemas musculares (3 partidos perdidos)

2024 – Sobrecarga en los muslos (3 partidos perdidos)

2024 – Desgarro (5 partidos perdidos)

2024 – Sobrecarga muscular (1 partido perdido)

2025 – Lesión vertebral (5 partidos perdidos)

2025 – Desgarro de gemelo (3 partidos perdidos)

2025 – Sobrecarga de gemelo (2 partidos perdidos)

2025 – Golpe articular (1 partido perdido)

2025 – Desgarro de gemelo (2 partidos perdidos)

