Los hinchas de Boca destrozaron a un titular a pesar de la victoria ante Estudiantes: “Te pierde partidos”

En el Estadio UNO, Boca Juniors venció por 2-1 a domicilio a Estudiantes de La Plata este domingo por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel anotaron los tantos para los de Claudio Úbeda, mientras que Edwin Cetré marcó el empate parcial.

Con este resultado, el Xeneize consiguió tres puntos de oro para sus aspiraciones en la Tabla Anual y de cara a los Playoffs por el título. Sin embargo, esta victoria no se dio sin sufrimiento, ya que el empate del colombiano complicó la tarde para los visitantes.

A los 14 minutos del complemento, Cristian Medina eludió en el área de Boca y, sobre la línea de fondo, enganchó y se tiró de forma inteligente ante la salida de Agustín Marchesín. El arquero salió atolondrado y se llevó puesto al exvolante del Xeneize.

Mientras Cetré cambiaba penal por gol, los hinchas de Boca estallaron en redes sociales por un nuevo error grosero del experimentado arquero de Boca. “Ya no alcanzan los objetivos para calificar lo horrible que es este tipo”, disparó uno de los usuarios.

Otro, en cambio, recordó el momento en el que pidió el cambio de cara a la definición por penales ante Alianza Lima por la fase previa de la Copa Libertadores. El hincha resaltó que aquel pedido de Marchesín marcó el final de su etapa en Boca.

