Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Los hinchas de Boca destrozaron a un titular a pesar de la victoria ante Estudiantes: “Te pierde partidos”

El Xeneize tuvo la ventaja ante el Pincha, pero perdió dos puntos por un grosero error que lo perjudica en sus peleas de este semestre.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de Boca criticaron a un titular.
© GettyLos hinchas de Boca criticaron a un titular.

En el Estadio UNO, Boca Juniors venció por 2-1 a domicilio a Estudiantes de La Plata este domingo por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel anotaron los tantos para los de Claudio Úbeda, mientras que Edwin Cetré marcó el empate parcial.

Con este resultado, el Xeneize consiguió tres puntos de oro para sus aspiraciones en la Tabla Anual y de cara a los Playoffs por el título. Sin embargo, esta victoria no se dio sin sufrimiento, ya que el empate del colombiano complicó la tarde para los visitantes.

A los 14 minutos del complemento, Cristian Medina eludió en el área de Boca y, sobre la línea de fondo, enganchó y se tiró de forma inteligente ante la salida de Agustín Marchesín. El arquero salió atolondrado y se llevó puesto al exvolante del Xeneize.

Mientras Cetré cambiaba penal por gol, los hinchas de Boca estallaron en redes sociales por un nuevo error grosero del experimentado arquero de Boca. “Ya no alcanzan los objetivos para calificar lo horrible que es este tipo”, disparó uno de los usuarios.

Otro, en cambio, recordó el momento en el que pidió el cambio de cara a la definición por penales ante Alianza Lima por la fase previa de la Copa Libertadores. El hincha resaltó que aquel pedido de Marchesín marcó el final de su etapa en Boca.

Publicidad
El golazo del Changuito Zeballos en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

ver también

El golazo del Changuito Zeballos en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Los equipos clasificados a octavos de final del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Los equipos clasificados a octavos de final del Torneo Clausura

El Changuito Zeballos tuvo revancha y marcó un golazo en Estudiantes vs. Boca
Boca Juniors

El Changuito Zeballos tuvo revancha y marcó un golazo en Estudiantes vs. Boca

Zeballos armó una gran jugada y generó el penal, pero después lo erró
Boca Juniors

Zeballos armó una gran jugada y generó el penal, pero después lo erró

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo