El primer duelo entre Boca y Racing por la CONMEBOL Libertadores fue muy disputado, donde los dirigidos por Jorge Almirón fueron ampliamente superiores durante los primeros 45 minutos, pero en el complemento mermaron en el rendimiento y padecieron algunas ocasiones que tuvieron los de Fernando Gago.

A pesar los cambios en la actuación boquense, los fanáticos del club de La Ribera que no acudieron a La Bombonera no pudieron reprimir los comentarios respecto al rendimiento individual de varios futbolistas, aunque hicieron énfasis en uno en particular.

Justamente, uno de los más cuestionados del plantel xeneize fue uno de los grandes referentes que tiene Almirón entre sus filas. La actuación de Marcos Rojo fue completamente repudiada por los fanáticos de Boca, sobre todo después de lo que fue el codazo que le dio a Maximiliano Romero durante la primera etapa.

Por medio de las redes sociales, principalmente en Twitter, el ex Manchester United fue despotricado por más de un simpatizante que pidió su salida. “Qué patada en el oje** hay que darle a Marcos Rojo. Nunca más ese hijo de pu**” , expresó el usuario @FernandoImenez. Otro de los duros comentarios estuvo enfocado en que el zaguero no conoce el reglamento: “Lo peor de todo es que el tipo de jugadores como Marcos Rojo conocen de antemano como será el arbitraje de un partido”, destacaron en la red social del pajarito.

¿Dónde ver Boca – Racing por la Copa Libertadores?

Tanto el partido de ida como el de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Racing Club serán transmitidos en vivo por Telefé.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing Club y Boca Juniors tendrá lugar el miércoles 30 de agosto, en el Estadio Presidente Perón, a partir de las 21.30 horas, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023.