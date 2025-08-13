Marcos Rojo se rindió ante la hinchada de Racing tras su debut contra Peñarol: “La verdad, increíble”

La derrota de Racing ante Peñarol contó con el debut de Marcos Rojo. Tras casi dos años, el defensor volvió a jugar un partido de Copa Libertadores, gracias a la decisión de Gustavo Costas de mandarlo a la cancha sobre el final, cuando el equipo uruguayo ya ganaba 1 a 0.

Tras el pitazo final, el ex defensor de Boca Juniors se mostró feliz pese al mal resultado en el Estadio Campeón del Siglo: “Muy contento. Si bien es reciente mi llegada, me recibieron muy bien. Estoy muy contento por poder jugar aunque sea unos minutos hoy”.

“Típico partido de Copa y mucho más cuando venís acá a este país. Estos rivales te juegan así, te hacen los partidos difíciles y trabados. Creo que el resultado quedó abierto para definirlo en casa“, analizó Rojo, que se mostró optimista de cara a la revancha de la próxima semana.

Cuando le preguntaron qué tenía que mejorar Racing, el defensor fue contundente: “Nada. Creo que estamos muy bien, están trabajando muy bien los chicos. Tenemos que tratar de hacer nuestros juego en nuestra cancha, imponernos y sacar este partido adelante“.

Para cerrar, el ex-Manchester se rindió ante la hinchada de la Academia: “La verdad que increíble. La gente está hace como 5 horas adentro de la cancha. Estaba viendo en las redes que estuvieron acá aguantando. Agradecerles por el aguante y el cariño, me recibieron muy bien. Con la fe intenta de ganarlo en casa”.

Marcos Rojo no jugaba un partido de Copa Libertadores desde el 5 de octubre de 2023, en la semifinal en la que Boca derrotó a Palmeiras por penales. Aquella noche en el Allianz Parque, el defensor se fue expulsado a los 21′ del complemento por segunda amarilla, lo que le impidió jugar la final.

Cuándo se juega la revancha

La serie entre Racing y Peñarol sigue abierta. El próximo martes, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia intentará revertir el marcador ante su público, mientras que el Carbonero buscará resistir con la misma garra que mostró en Montevideo. El encuentro será el 19 de agosto a las 21.30 y se podrá ver por Disney+.

