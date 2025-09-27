Es tendencia:
Boca Juniors

Por qué no juega Edinson Cavani hoy en Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

El delantero uruguayo es una de las grandes ausencias del Xeneize este sábado en la visita al Halcón en Florencia Varela.

Por Nahuel De Hoz

Edinson Cavani, delantero de Boca.
Este sábado y por la décima jornada del Torneo Clausura, Boca visita a Defensa y Justicia en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. Sin embargo, para este compromiso que se disputa en Florencio Varela, cuenta con una ausencia de peso. Es que Edinson Cavani no es parte del equipo por una cuestión muy particular.

El Xeneize viene de empatar 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera de manera inesperada y a pesar de haber realizado uno de los mejores primeros tiempos en un buen lapso, por lo que necesita regresar a sumar de a tres unidades. En contraparte, el Halcón viene de caer 1-0 frente a Estudiantes de La Plata y quiere hacer valer la localía para volver a ganar un cotejo.

Lo cierto es que Cavani no juega porque sufrió distensión en el psoas derecho, ubicado en la zona lumbar. Esta fuerte molestia le impide desempeñarse con absoluta normalidad sobre el campo de juego y es el motivo por el cual el delantero uruguayo no es parte de la delegación que concentró para este compromiso que se disputará en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.

Cabe mencionar que el atacante charrúa también se ausentó contra Central Córdoba por la misma razón, ya que es un problema que arrastra desde hace 10 días. Este tipo de lesiones tienen una recuperación mucho más tardía y prácticamente imposible de calcular con exactitud el plazo de recuperación ya que varía mucho según la evolución y los trabajos que realiza cada uno.

En definitiva, al igual que ocurrió frente al conjunto de Santiago del Estero, el reemplazante de Cavani es Milton Giménez. El ex Banfield comparte la dupla ofensiva con Miguel Merentiel por segunda oportunidad consecutiva, con el objetivo de pagar con goles y hacer pasar desapercibida la ausencia del capitán y referente del plantel de Boca ante Defensa y Justicia este sábado.

La formación de Boca ante Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

