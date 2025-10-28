Es tendencia:
Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico ante River

El Xeneize puede asegurar su boleto al certamen internacional ante su eterno rival, pero depende de otros resultados. Detalles.

Por Joaquín Alis

La victoria de Boca ante Barracas Central no solo fue clave para escalar al tercer puesto de su grupo del Torneo Clausura, sino también para ubicarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Este resultado le permite a los de Claudio Ubeda depender de sí mismos para volver al certamen continental tras dos años de ausencia.

El equipo de la Ribera podría darse el lujo de clasificar una fecha antes, nada más ni nada menos que ante su eterno rival. Para eso, deberá ganar sus dos partidos (Estudiantes y el Superclásico) y esperar buenas noticias en otros partidos con sus rivales directos.

Qué resultados necesita Boca para meterse en la Libertadores 2026 en el Superclásico

Además de derrotar al Pincha en UNO y a River en La Bombonera, el Xeneize necesitará que tanto Riestra como Argentinos pierdan puntos en una de sus dos presentaciones. De hecho, si no consiguen la victoria en la próxima fecha, el club de la Ribera podría salir a jugar contra el Millonario con el boleto a la Copa como premio, siempre y cuando haya sumado de a tres en La Plata.

De darse este escenario, para los de Marcelo Gallardo será lo contrario: tendrá que pisar el Alberto J. Armando jugándose su última posibilidad para meterse en la fase de grupos de manera directa. Caso contrario, podrá aspirar únicamente al repechaje.

Los partidos que le quedan a los que pelean por ingresar a la Libertadores 2026

  • Boca Juniors (53): Estudiantes (V), River y Tigre.
  • River Plate (52): Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V).
  • Argentinos Juniors (51): Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V).
  • Deportivo Riestra (51): San Lorenzo (V), Independiente y Godoy Cruz.

Cómo está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)622937:142317111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)532946:22241586
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)522941:212014105
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)512939:19201496
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442936:34211117
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
