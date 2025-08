Russo reveló quién fue el responsable de marginar a Rojo, Lema y Saracchi de Boca: “Por algo se llega a esa situación”

Hace varios días que Miguel Ángel Russo ya dejó de contar con Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes están buscando la manera de emigrar de Boca. Si bien todavía no se llegó a un acuerdo entre los directivos y los futbolistas, existe la chance de que todo se resuelva en breve.

Luego de lo que fue la conferencia de prensa que brindó, el entrenador de Boca se encargó de terminar con el misterio de por qué razón fueron descartados los jugadores, además de que indicó quién tomó la decisión al respecto.

En diálogo con TyC Sports, Russo fue tajante cuando le consultaron por Rojo, Saracchi y Lema: “Fue una decisión más del club que mía. Por algo se llega a esa situación”, exclamó sin dar detalles de los actos que los llevaron a ser marginados. Y luego se refirió al presente de otros jugadores que tienen poca actividad, como son los casos de Lucas Janson e Ignacio Miramón, por ejemplo.

“El mensaje es para todos, dependerá de las formas y las ganas. Estamos bien. La clave es poder mejorar en un fútbol muy competitivo”, sentenció el entrenador boquense. Mientras tanto, los defensores marginados continúan entrenándose de manera diferenciada y sin tener contacto con sus compañeros del plantel.

Marcos Rojo y Cristian Lema, jugadores de Boca.

Estudiantes no avanza por Rojo

Incluso cuando Marcos Rojo hizo un guiño al club que no cayó bien entre los hinchas de Boca, Estudiantes de La Plata no tiene intenciones de repatriarlo. Tras el posteo que el defensor dedicó al Pincha por la celebración de sus 120 años de historia, un miembro de la dirigencia fue consultado por el portal 0221 por la existencia de conversaciones con el jugador y su respuesta fue contundente: “No hay nada”.

Publicidad

Publicidad

Saracchi, una salida conveniente

De los tres futbolistas marginados por Russo, la de Marcelo Saracchi es la salida que más conviene al club, especialmente si se da rumbo a un equipo del exterior, sea a préstamo o a través de una venta, porque permitiría extender el plazo para hacer una nueva incorporación hasta el 31 de agosto, pero además porque liberaría un cupo de extranjero.

ver también Pase lo que pase contra Racing, Russo dejaría de ser el DT de Boca