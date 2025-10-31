Sin Paredes y con un cambio en ataque: la posible formación de Boca ante Estudiantes en la última prueba antes del Superclásico

Boca enfrenta este domingo una parada crucial en La Plata, donde visitará a Estudiantes desde las 16, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido es clave para las aspiraciones del Xeneize de mantenerse firme en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. Con ese objetivo, Claudio Úbeda ya tendría definido el equipo titular, con dos modificaciones respecto al último triunfo ante Barracas Central.

Este viernes, el cuerpo técnico ratificó el mismo once que probó en la sesión anterior, confirmando los dos movimientos principales: la baja obligada de Leandro Paredes por suspensión (llegó a la quinta amarilla) y un cambio en la ofensiva.

Con Agustín Marchesín en el arco y una línea defensiva intacta, la principal novedad se centra en el reemplazante del campeón del mundo en la mitad de la cancha. Tomás Belmonte le ganó la pulseada a Ander Herrera y volvería a ser titular luego de diez partidos. El ex Lanús regresó antes Barracas de un desgarro que lo marginó de cuatro encuentros y, de esta manera, se perfila junto a Milton Delgado en el eje del mediocampo. Vale recordar que Rodrigo Battaglia aún continúa recuperándose de su desgarro en el sóleo de su pierna derecha.

La otra modificación confirmada se dará en el ataque: Exequiel Zeballos, de gran desempeño contra el Guapo, hizo méritos suficientes para ganarse un lugar y reemplazaría a Williams Alarcón. Así, Úbeda volvería a apostar por un extremo natural que acompañe a la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por otro lado, Úbeda también tomó la decisión de que Edinson Cavani no concentre ante el Pincha. El delantero uruguayo aún no pudo reintegrarse a los entrenamientos junto al resto del grupo y debido a una inflamación de la bursa del psoas derecho y será el sexto partido consecutivo en el que se ausenta. Su última participación fue el 14 de septiembre ante Rosario Central y apuntará todos los cañones a regresar ante River, el próximo domingo 9 de noviembre, en La Bombonera.

La posible formación de Boca ante Estudiantes

De no mediar alguna sorpresa de último momento, el once inicial de Boca que se perfila para visitar a Estudiantes estaría compuesto por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

En síntesis

Boca visitará a Estudiantes en La Plata este domingo a las 16 por la Fecha 14 del Clausura.

visitará a en La Plata este por la del Clausura. Claudio Úbeda realizará dos cambios: Tomás Belmonte por el suspendido Leandro Paredes y Exequiel Zeballos por Williams Alarcón.

realizará dos cambios: por el suspendido y por Williams Alarcón. El delantero Edinson Cavani no concentrará por inflamación del psoas y se ausentará por sexto partido

