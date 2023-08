Cuando el Boca – Platense iba tomando temperatura a partir del cruce entre Cavani y Suso, una falta en ataque del Calamar desembocó en un fuerte encontronazo entre Marcos Rojo y Fernando Espinoza. Tras un reclamo, el árbitro empujó al capitán de Boca, que no se quedó callado.

“A mi no me empujás. ¿Quién te crees que sos?”, soltó repetidas veces el defensor mientras toda La Bombonera le dedicaba un cántico al juez. Minutos después, la cámara de la transmisión capturó la respuesta del colegiado, que no fue muy diplomático.

“Vos sos un boludo… No, sos un boludo. Sos un boludo”, repitió el referí. Si bien no se llega a entender el trasfondo de la discusión, a los árbitros no les gusta mucho cuando son los protagonistas los que logran que los insulte todo el estadio…

