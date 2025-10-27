Es tendencia:
Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

El Xeneize se está clasificando de forma directa al certamen continental y se encuentra entre los mejores ocho de su zona en el Torneo Clausura.

Por Toti Pasman

Boca se quedó con tres puntos de oro ante Barracas.
Victoria de Boca para la memoria de Miguel Ángel Russo, para que sonría desde el cielo porque su Xeneize se está clasificando, de forma directa, para la Copa Libertadores de América del próximo año. Además, los de Claudio Úbeda están entre los mejores ocho de su zona en el Torneo Clausura 2025.

Triunfazo en el Chiqui Tapia, con un cambio vital, necesario y acertado: Changuito Zeballos a la cancha por Williams Alarcón. La verdad que fue una modificación que podría haberse dado a los cinco minutos. Úbeda esperó, pero le salió bien porque el extremo entró y, como frente a Belgrano de Córdoba, fue determinante en dos goles.

Además, se abrió el arco para los delanteros: dos tantos de Milton Giménez y uno de Miguel Merentiel para que Boca respire, gane tranquilidad y vaya a celebrar esta victoria al Hard Rock de Puerto Madero, por ahora.

Atención con lo que viene: Boca va a La Plata sin Leandro Paredes y el 9 de noviembre en el Superclásico ante River puede ser un partido que defina cuál de los dos va directo a la Copa Libertadores 2026 y cuál se queda en el repechaje. O, si no consiguen buenos resultados el fin de semana, uno puede dejar afuera al otro.

  • Boca Juniors venció con dos goles de Milton Giménez y uno de Miguel Merentiel a Barracas Central.
  • El cambio de Changuito Zeballos por Williams Alarcón fue determinante en dos goles.
  • El partido contra River el 9 de noviembre podría definir la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y sumó tres puntos claves pensando en el Clausura y la Libertadores

Boca, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026: así quedó la Tabla Anual tras la victoria ante Barracas Central

Toti Pasman

