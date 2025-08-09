Un ex DT de la Selección de Chile destrozó a Carlos Palacios por desperdiciar sus oportunidades en Boca: “Cuando se vaya, se va a dar cuenta”

Carlos Palacios tiene una nueva oportunidad para comenzar a revertir su poco feliz actualidad en Boca, ya que aunque no se espera que sea parte de la alineación titular que parará Miguel Ángel Russo en La Bombonera para el clásico de este sábado ante Racing, sí logró volver a meterse en la convocatoria del DT después de no estar citado para los duelos ante Atlético de Tucumán y Huracán.

El chileno dejó atrás la molestia en una de sus rodillas y se entrenó con intensidad a la expectativa de volver a sumar minutos. Más allá de su condición física, habría recibido una nueva oportunidad tanto de parte de la dirigencia como del cuerpo técnico después de algunas conductas poco profesionales que no ayudaron a que cumpla con las expectativas que se habían depositado al momento de su fichaje.

A esos comportamientos y a las oportunidades desaprovechadas por su compatriota se refirió recientemente Juvenal Olmos, exfutbolista y entrenador que tuvo un breve paso por la Selección de Chile entre 2003 y 2005, siendo cesado tras una pobre producción en la Copa América de 2004 que lo despidió en fase de grupos y no lograr la clasificación al Mundial de 2006.

“Cuando deje de estar en Boca, Carlos Palacios se va a dar cuenta de dónde estuvo y qué le faltó para poder aprovechar ese lugar. Se va a reprochar no haberse guardado algunas cosas para evitar tener tanta exposición. A pesar de ser muy talentoso, Palacios tiene que entender que el fútbol de hoy en día no te permite los lujos que uno se podía dar hace 30 años“, señaló en diálogo con DSports Radio.

Carlos Palacios quiere empezar a redimirse con los hinchas de Boca.

Y agregó: “Hay mucha exposición y la gente quiere saber todo lo que hacen los futbolistas. Boca es gigante, pero Palacios tiene que entender que no es el techo del mundo y que el techo del mundo son Real Madrid, Manchester City, PSG, etcétera”.

El último partido oficial con el Xeneize para el mediocampista que llegó procedente de Colo Colo fue el pasado 18 de julio, en el empate 1-1 ante Unión de Santa Fe en La Bombonera, siendo titular y posteriormente sustituido con una muy pobre producción que le valió muchas críticas de parte de los hinchas.

Los números de Carlos Palacios en Boca

Carlos Palacios, con contrato vigente hasta diciembre de 2029, lleva disputados un total de 23 partidos oficiales con la camiseta de Boca, siendo titular en 22 de ellos, con aporte de tres goles y tres asistencias, todo durante el Apertura 2025 de la Copa de la Liga.