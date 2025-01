Ancelotti reveló a qué equipo no se quiere enfrentar Real Madrid en la Champions League: “No nos gusta”

Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa luego del nuevo triunfo del Real Madrid por la UEFA Champions League ante Brest. En Francia, el entrenador italiano opinó sobre los posibles rivales que le pueden tocar en el Playoff, pero hay uno al que simplemente no quiere enfrentar y lo hizo saber.

Los ‘Merengues’ triunfaron con un buen 3-0 ante Brest con un doblete de Rodrygo, figura del equipo ante la ausencia de Vinícius Júnior (Jude Bellingham marcó el restante tanto). No obstante, su éxito no les permitió llegar directamente a los octavos de final, por lo que espera rival en el Playoff con el sorteo de este viernes.

Antes de esto, Ancelotti habló en rueda de prensa donde manifestó su descontento por lo que podría ser un nuevo duelo entre Real Madrid y Manchester City. Es que el conjunto inglés clasificó al Playoff tras vencer a Brujas, pero quedó abajo en la clasificación y un potencial rival en la próxima instancia puede ser el último campeón de Champions.

Las declaraciones de Carlo Ancelotti, en contra de enfrentar a Manchester City y con críticas al formato de la Champions League

Manchester City o Celtic están entre las opciones como rival para el Real Madrid en el sorteo del Playoff de la Champions, que se realizará este viernes. En este sentido, habló sobre el conjunto inglés y manifestó su disconformidad si vuelve a enfrentarse con este equipo.

Manchester City sufrió para clasificar al Playoff (Getty Images).

“Hay que esperar al sorteo, si nos toca el City, será más complicado para los dos. Evidentemente el City tiene más posibilidades de ganar la Champions que el Celtic. A nosotros no nos gusta contra Manchester City, pero si nos toca lo haremos como lo hemos hecho estos años“, manifestó ‘Carletto’.

En este sentido, el italiano habló sobre el formato del torneo, confesó que no es de su agrado y explicó los motivos. “Tenemos que respetar la tabla. Este formato no me gusta porque hay demasiados partidos y yo soy partidario de jugar menos para desgastar menos a los jugadores“, aseguró.

Y agregó: “Jugar dos partidos más no nos hace daño porque el equipo está en un buen momento físico y mental. Tengo plena confianza en este equipo porque veo cosas muy buenas”.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre el buen partido de Rodrygo?

No tiene los reflectores de Vinícius Júnior, no tiene el sueldo de Kylian Mbappé y no llegó con el estrellato que tiene Jude Bellingham. Pese a todo, Rodrygo siempre aparece y es uno de los jugadores que le rinde a Carlo Ancelotti.

“Siempre lo he visto bien. La verdad es que siempre trabaja bien para el equipo y ha marcado goles muy importantes que han ayudado a ganar Champions”, consideró el experimentado entrenador sobre el brasileño.

