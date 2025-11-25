En un partido fundamental para determinar sus respectivos futuros en la fase de liga de la Champions League 2025/26, Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge. Ambos llegan con siete puntos y en mitad de tabla luego de los primeros cuatro partidos, y con la obligación de sumar de a tres.
Chelsea 0-0 Barcelona EN VIVO y ONLINE por ESPN y DISNEY+ por la Champions League 2025: ¡Dos goles anulados a Enzo Fernández!
Las acciones de un partido clave por la fase de liga de la Champions League 2025/26
24'PT- Se lo perdió Pedro Neto
El 7 del Chelsea llegó mano a mano y Chelsea se perdió una vez más el gol para abrir el marcador.
22'PT- SEGUNDO GOL ANULADO A ENZO
Le cobraron offside a Chalobah en el centro cuando Enzo Fernández convertía el uno a cero, otra vez. Será estudiado por el VAR.
EL ERRADO DE FERRÁN
10'PT - Partido muy igualado
Poca mitad de cancha, ida y vuelta constante. Parece inevitable que haya goles.
4'PT - SE LO PERDIÓ FERRÁN
Totalmente solo dentro del área tras pase de Yamal, el tiburón se perdió el gol del Barcelona.
3'PT - Gol anulado a Enzo Fernández
Córner para Chelsea, jugada preparada y gol de Enzo Fernández. El árbitro lo anula por mano de Fofana. Será revisado por el VAR.
ARRANCÓ EL PARTIDO
Slavko Vincic da el pitido inicial y comienza el partido en Stamford Bridge. Saca el Chelsea.
Se nos viene Chelsea vs. Barcelona
Equipos en la cancha, himno de Champions y todo preparado para el inicio del partido.
Show de luces y los equipos a la cancha
Stamford Bridge será escenario, en instantes, de uno de los partidos clave de la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League.
Raphinha continúa con su recuperación: será suplente
El extremo brasileño ingresó el fin de semana en el regreso del Barcelona al Camp Nou, donde jugó 10 minutos contra Athletic Club Bilbao. Flick optó por no ponerlo de titular este martes ante Chelsea, donde seguramente vuelva a ingresar en el segundo tiempo.
Triunfos de Benfica y Union Saint-Gilloise en el comienzo de la fecha
En los dos adelantados del martes hubo sorpresas y de visitante: Ajax 0-2 Benfica, para que las águilas salgan del fondo y Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise para que los belgas se ilusionen en la clasificación a 16avos.
Chelsea vs. Barcelona: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 17.00
- Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)
- VAR: Christian Dingert (GER)
- TV: ESPN
- Estadio: Stamford Bridge
Pedri, out en Barcelona
La baja de Pedri en Barcelona es la más significativa para Hansi Flick, que tampoco contará con Gavi ni, lógicamente, Ter Stegen. La situación de Pedri tiene que ver con molestias musculares, que lo mantienen fuera de la cancha desde el clásico ante Real Madrid, en octubre pasado.
Cole Palmer, baja de peso en Chelsea
El caso de Cole Palmer es bastante particular, porque el mediapunta inglés se había recuperado de una pubalgia, pero tuvo un accidente doméstico en el que sufrió la fractura de uno de sus dedos del pie.
A raíz de ello, fue baja en Chelsea vs. Burnley el fin de semana, se perderá el partido de este martes vs. Barcelona y tampoco estará disponible para enfrentar al Arsenal el próximo fin de semana.
El once del Barcelona vs. Chelsea
Los once de Hansi Flick son los siguientes jugadores:
Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubrasi, Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.
Suplentes: Szczesny, Kochen, Raphinha, Rashford, Christensen, Casadó, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Dro Fernandez, Bardghji
El once del Chelsea vs. Barcelona
Enzo Maresca eligió alinear el siguiente once para recibir al Barcelona:
Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevor Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estevao; Garnacho, Pedro Neto.
Suplentes: Jorgensen, Adarabioyo, Badiashile, Delap, Gittens, Andrey Santos, Joao Pedro, Hato, George, Achaempong, Guiu, Buonanotte.
Palabra autorizada