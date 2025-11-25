Chelsea 0-0 Barcelona EN VIVO y ONLINE por ESPN y DISNEY+ por la Champions League 2025: ¡Dos goles anulados a Enzo Fernández!

16:15hs Cole Palmer, baja de peso en Chelsea

El caso de Cole Palmer es bastante particular, porque el mediapunta inglés se había recuperado de una pubalgia, pero tuvo un accidente doméstico en el que sufrió la fractura de uno de sus dedos del pie.

A raíz de ello, fue baja en Chelsea vs. Burnley el fin de semana, se perderá el partido de este martes vs. Barcelona y tampoco estará disponible para enfrentar al Arsenal el próximo fin de semana.