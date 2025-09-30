El insólito blooper del arquero de Slavia Praga que Lautaro Martínez aprovechó para su gol en Inter de Milán

Inter de Milán estaba siendo superior a Slavia Praga en la fecha 2 de la UEFA Champions League 2025-2026, pero no lograba romper la paridad en el Stadio Giuseppe Meazza. Pero promediando la media hora del juego, apareció el eterno goleador: Lautaro Martínez.

Si bien los dirigidos por Cristian Chivu estaban siendo más claros que los checos, no podían concretar las situaciones de peligro. Y para destrabar el marcador, el Toro aprovechó un insólito error del arquero Jindřich Staněk, quien hizo un mal pase hacia el medio, quedó corto y sin frenar el balón, el argentino remató con el arco a su merced.

De esta manera, el ex Racing nacido en Bahía Blanca anotó su primer tanto en la vigente edición de la UEFA Champions League, ya que en el estreno frente a Ajax se quedó entre los relevos y no tuvo ningún minuto de acción.

El atacante de 28 años, que es capitán y referente del Nerazzurri, alcanzó los 156 goles en Europa bajo un total de 341 presentaciones. Incluso, en el máximo torneo del Viejo Continente suma 22 tantos en 59 juegos, donde ya superó a Adriano como el futbolista que más veces anotó en dicho certamen para la institución italiana.

