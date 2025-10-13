Es tendencia:
La Champions League tendrá un partido inaugural con el campeón defensor a partir de 2027

El certamen de clubes de la UEFA prepara modificaciones para sus próximas ediciones.

Por Agustín Vetere

El trofeo de la Champions League.
© GettyEl trofeo de la Champions League.

En los últimos años, UEFA aplicó importantes cambios a la Champions League. El trofeo máximo de clubes en Europa incrementó su cantidad de participantes y su primera ronda mutó completamente al enterrar la clásica fase de grupos para darle lugar a la actual fase liga.

Luego de las primeras dos jornadas de la actual edición, los equipos se preparan para afrontar un nuevo partido la próxima semana. En el medio, se conocieron los planes de la UEFA para continuar actualizando el certamen en las próximas ediciones.

Según medios como Mundo Deportivo, el organismo europeo implementará un partido inaugural a partir del 2027. Será protagonizado por el campeón defensor y lo hará ante su público en el único partido del martes.

Tras aquel puntapié con el último equipo que haya levantado la Orejona, el resto de los compromisos de la primera fecha se repartirán entre el miércoles y el jueves de esa semana. Es decir, solo se disputará el inaugural, y en prime time, durante el martes.

En la misma línea, tal como trascendió este lunes, UC3, el organismo que engloba a la UEFA, y su socio Relevent Football Partners implementarán una nueva forma de vender los derechos mediáticos. A partir de la temporada 2027-28 negociarán por periodos más extensos, de hasta cuatro años, aunque también existirá la posibilidad de contratar un partido por jornada.

Así está la tabla de la Champions League 2025-26

Insólito: San Marino necesita ser goleado para seguir con chances de clasificar al Mundial 2026

Scaloni avisó que Messi tendrá minutos en el amistoso de Argentina frente a Puerto Rico

