La llamativa reacción viral de los hinchas de Real Madrid cuando Franco Mastantuono entró ante Juventus: “No entiendo”

Por la fecha 3 de la UEFA Champions League, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid derrotó 1-0 a Juventus tras el golazo de Jude Bellingham y así se metió en el lote de los líderes de la fase de liga y mantiene sus chances de clasificarse a los Playoffs.

Franco Mastantuono no fue titular, y lógicamente llamó la atención. Desde que llegó al Merengue, este significó su cuarta suplencia. En total, lleva once partidos de doce posibles, ya que solamente una vez quedó sentado entre los relevos. Pero más allá de los datos, las críticas estuvieron a la orden del día.

Si bien los dirigidos por Xabi Alonso derrotaron a la Vecchia Signora, las quejas llegaron por el lado de que tiene mayores chances que futbolistas como Gonzalo García o Endrick, por quien los directivos desembolsaron 60 millones de euros para sacarlo de Palmeiras.

“No entiendo qué hizo Mastantuono para jugar más que Endrick o Gonzalo, de verdad”, exclamó el usuario @Baldeismo0 en Twitter, aunque no fue el único que lo criticó, ya que a pesar de los minutos que sumó hasta el momento (599′), solamente convirtió un gol y aportó una asistencia. “Se empezaron a avivar”; “Es un asco Mastantuono y Xabi Alonso lo sigue poniendo unos minutos”, fueron otras de las críticas que hubo contra el nacido en Azul.

Las críticas de los hinchas de Real Madrid sobre Franco Mastantuono

Tabla de posiciones de la Champions League

