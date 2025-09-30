Por qué Diego Simeone no dirige hoy en Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League

Diego Simeone no podrá ser parte del banco local este martes, en el duelo que Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt disputarán desde las 16.00, hora de Argentina, en el Estadio Metropolitano, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

El entrenador argentino vio la tarjeta roja durante el estreno del equipo Colchonero en el certamen UEFA, inmediatamente después del gol de Liverpool en tiempo de adición que decretó la derrota 3-2 para sus dirigidos. Fue producto de un encontronazo que mantuvo con un hincha del equipo inglés que fue juzgado como “conducta antideportiva” por el tribunal de penas.

Este mismo martes, el ente rector del fútbol europeo dio a conocer la sanción de un partido para Diego Simeone, quien no podrá bajar al terreno de juego para comandar a sus jugadores sino que deberá observar el encuentro desde un palco, sin que ello sea impedimento, sin embargo, para que se mantenga en contacto con su cuerpo técnico.

La suspensión para el DT fue de solo una fecha, por lo que estará en condiciones de volver a dirigir al Atlético de Madrid por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, el próximo 21 de octubre visitando al Arsenal de la Premier League.

Simeone fue expulsado ante Liverpool por el italiano Maurizio Mariani.

Quien quedará al mando del equipo en el banco Colchonero será Nelson Vivas, principal asistente técnico de Diego Simeone, con quien el entrenador se mantendrá en diálogo constante durante el encuentro en que buscarán sumar sus primeros puntos de la temporada en el certamen continental de clubes.

La baja de Sorloth

Este mismo martes, también, se confirmó que Alexander Sorloth, autor de un gol para el triunfo del Atlético de Madrid 5-2 en el clásico ante Real Madrid, no será parte del encuentro ante Eintracht Frankfurt producto de un golpe que sufrió el fin de semana y del que no logró recuperarse.

La posible alineación de Atlético de Madrid

Imposibilitado de contar con Alexander Sorloth en el ataque, Diego Simeone tendría decidido alinear con Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Gallagher, Barrios, Nicolás González; Julián Álvarez y Griezmann.