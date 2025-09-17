Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Liverpool por la Champions League

El Atleti del Cholo Simeone enfrenta al campeón inglés sin su gran figura en el inicio de la Champions League 2025/26.

Por Germán Celsan

Julián Alvarez, la gran ausencia en Atlético de Madrid vs. Liverpool
© GettyJulián Alvarez, la gran ausencia en Atlético de Madrid vs. Liverpool

El enfrentamiento entre Liverpool y Atlético de Madrid es el más destacado de la fecha inicial de la fase de liga de la Champions League 2025/26; el colchonero visita Anfield para enfrentar al campeón de la Premier League, y deberá hacerlo sin Julián Álvarez, su gran figura.

Y es que mientras el Liverpool puede alinear a su fichaje estrella del mercado, Alexander Isak, el Cholo Simeone deberá arreglárselas sin el delantero de la Selección Argentina. ¿El motivo? La lesión que sufrió el pasado fin de semana vs. Villareal y lo obligó a dejar el partido en el entretiempo.

Julián Álvarez no jugará en Atlético de Madrid vs. Liverpool porque sufrió una distensión en su rodilla en el partido ante Villareal, y será baja por algunas semanas. Thiago Almada es otro de los futbolistas ofensivos con los que Simeone no podrá contar, pero en su caso por una dolencia muscular que acarrea desde la Fecha FIFA con Argentina.

Las formaciones de Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Clement Lenglet, Javi Galán, Robin Le Normand; Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nico González; Antoine Griezmann, Giacomo Raspadori

Liverpool:Alisson; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch; Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak, Mohamed Salah

Publicidad

Cómo ver Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025/26

El encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá los encuentros de la Champions League 2025/26. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones
Champions League

Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones

Virgil Van Dijk sorprendió al festejar la ausencia de Julián Álvarez ante Liverpool por la Champions League: “Fantástico”
Fútbol europeo

Virgil Van Dijk sorprendió al festejar la ausencia de Julián Álvarez ante Liverpool por la Champions League: “Fantástico”

Show de Mastantuono en su debut en Champions con Real Madrid: "Es un distinto"
Fútbol europeo

Show de Mastantuono en su debut en Champions con Real Madrid: "Es un distinto"

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, con una fórmula de Gallardo para darle vuelta la serie a Racing
Copa Libertadores

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, con una fórmula de Gallardo para darle vuelta la serie a Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo