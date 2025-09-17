Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Liverpool por la Champions League

El enfrentamiento entre Liverpool y Atlético de Madrid es el más destacado de la fecha inicial de la fase de liga de la Champions League 2025/26; el colchonero visita Anfield para enfrentar al campeón de la Premier League, y deberá hacerlo sin Julián Álvarez, su gran figura.

Y es que mientras el Liverpool puede alinear a su fichaje estrella del mercado, Alexander Isak, el Cholo Simeone deberá arreglárselas sin el delantero de la Selección Argentina. ¿El motivo? La lesión que sufrió el pasado fin de semana vs. Villareal y lo obligó a dejar el partido en el entretiempo.

Julián Álvarez no jugará en Atlético de Madrid vs. Liverpool porque sufrió una distensión en su rodilla en el partido ante Villareal, y será baja por algunas semanas. Thiago Almada es otro de los futbolistas ofensivos con los que Simeone no podrá contar, pero en su caso por una dolencia muscular que acarrea desde la Fecha FIFA con Argentina.

Las formaciones de Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Clement Lenglet, Javi Galán, Robin Le Normand; Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nico González; Antoine Griezmann, Giacomo Raspadori

Liverpool:Alisson; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch; Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak, Mohamed Salah

Cómo ver Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025/26

El encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá los encuentros de la Champions League 2025/26. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.