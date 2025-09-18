Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Por qué no juega hoy Lamine Yamal en Barcelona vs. Newcastle por la Champions League

El delantero es baja para Blaugrana y es el segundo partido consecutivo que se pierde.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal, descartado para Barcelona vs. Newcastle.
© Getty ImagesLamine Yamal, descartado para Barcelona vs. Newcastle.

Por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el St. James’ Park, el Barcelona visita al Newcastle en búsqueda de iniciar su camino en el certamen continental de la mejor manera y ubicarse dentro de las primeras posiciones. 

Para este duelo, el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, planteó el mejor equipo posible, teniendo en cuenta de que no podrá tener a disposición a Lamine Yamal, el delantero de 18 años que regresó al plantel con una lesión luego de jugar por Eliminatorias con la Selección de España.

El motivo de la ausencia de Yamal en este encuentro contra Newcastle es debido a que sufrió molestias en el pubis, por lo que no fue convocado para ser preservado y esperar por su recuperación de cara a los próximos compromisos locales, o en el peor de los casos, ante PSG por la segunda fecha de la Champions League.

Cabe destacar que por esta misma molestia física, el delantero de 18 años tampoco pudo estar en la goleada del Blaugrana ante Valencia por LaLiga, y que esto generó el enojo del entrenador Hansi Flick, quien en conferencia de prensa apuntó contra la Selección de España por exigirlo por demás. 

“Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto”, comentó el DT al respecto.

La formación del Barcelona para enfrentar al Newcastle

El Blaugrana saldrá a la cancha con: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri; Marcus Rashford, Fermín Torres, Raphinha y Robert Lewandowski.

Publicidad
Ganó 16 títulos en Barcelona, se peleó con Messi, superó el cáncer y ahora desmintió su muerte: “Vivo y sano”

ver también

Ganó 16 títulos en Barcelona, se peleó con Messi, superó el cáncer y ahora desmintió su muerte: “Vivo y sano”

Tras pasar 21 meses sin jugar, un campeón del mundo que fue marginado por Barcelona anunció su retiro a los 31 años

ver también

Tras pasar 21 meses sin jugar, un campeón del mundo que fue marginado por Barcelona anunció su retiro a los 31 años

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Lamine Yamal, baja para Barcelona vs. Valencia
Fútbol europeo

Lamine Yamal, baja para Barcelona vs. Valencia

Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”
Fútbol europeo

Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”

Inmigración, racismo y el atentado contra su padre: Lamine Yamal y un crudo relato sobre su infancia
Fútbol europeo

Inmigración, racismo y el atentado contra su padre: Lamine Yamal y un crudo relato sobre su infancia

Se confirmó la lesión de Driussi: no juega la revancha ante Palmeiras
River Plate

Se confirmó la lesión de Driussi: no juega la revancha ante Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo