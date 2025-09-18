Por qué no juega hoy Lamine Yamal en Barcelona vs. Newcastle por la Champions League

Por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el St. James’ Park, el Barcelona visita al Newcastle en búsqueda de iniciar su camino en el certamen continental de la mejor manera y ubicarse dentro de las primeras posiciones.

Para este duelo, el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, planteó el mejor equipo posible, teniendo en cuenta de que no podrá tener a disposición a Lamine Yamal, el delantero de 18 años que regresó al plantel con una lesión luego de jugar por Eliminatorias con la Selección de España.

El motivo de la ausencia de Yamal en este encuentro contra Newcastle es debido a que sufrió molestias en el pubis, por lo que no fue convocado para ser preservado y esperar por su recuperación de cara a los próximos compromisos locales, o en el peor de los casos, ante PSG por la segunda fecha de la Champions League.

Cabe destacar que por esta misma molestia física, el delantero de 18 años tampoco pudo estar en la goleada del Blaugrana ante Valencia por LaLiga, y que esto generó el enojo del entrenador Hansi Flick, quien en conferencia de prensa apuntó contra la Selección de España por exigirlo por demás.

“Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto”, comentó el DT al respecto.

La formación del Barcelona para enfrentar al Newcastle

El Blaugrana saldrá a la cancha con: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri; Marcus Rashford, Fermín Torres, Raphinha y Robert Lewandowski.

