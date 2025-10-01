Por qué no juega Raphinha hoy en Barcelona vs. PSG por la Champions League

En el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Barcelona recibe al PSG, último campeón del certamen, con el objetivo de seguir con puntaje perfecto y asentarse dentro de los 8 primeros en la tabla general.

Para este encuentro, el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, dio la lista con los 23 futbolista convocados, y la misma contó tanto con una buena noticia, como también con una mala. Lo positivo, fue la reaparición de su máxima figura, Lamine Yamal, quien se recuperó de una lesión del pubis.

Por otro lado, hay una ausencia de renombre, tal como es la de Raphinha, el delantero brasileño que es una de las piezas importantes del ataque. El motivo de la ausencia del ex Leeds se debe a que sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y todavía le quedan dos semanas aproximadamente de recuperación.

Como consecuencia de este problema físico, se perdió el duelo contra la Real Sociedad, que terminó en victoria del Barça por 2 a 1, no estará ante el PSG y se perderá por lo menos el partido contra Sevilla por LaLiga y la convocatoria a la Selección de Brasil para la fecha FIFA de octubre.

Barcelona vs. PSG por la Champions League: minuto a minuto y formaciones

