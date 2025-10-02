Es tendencia:
Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina tras la clasificación de River ante Racing

Con gol de Maxi Salas en los primeros minutos, el Millonario se quedó con el clásico y ya tiene próximo rival confirmado.

Por Agustín Vetere

La pelota de la Copa Argentina.
En el Estadio Gigante de Arroyito,River venció a Racing por la mínima en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. Maxi Salas, en el arranque del partido, anotó el único tanto de la noche, que deposita a lo de Núñez en la próxima instancia.

El certamen de la AFA que enfrenta a equipos de todas las categorías está cerca de la definición. Tras el clásico en Rosario, solamente quedarán cuatro duelo hasta conocer al campeón de la edición 2025. Este jueves hubo cruce entre dos de los máximos candidatos al título.

El arranque de este compromiso tuvo la ejecución de la ‘Ley del Ex’. Es que Maxi Salas aprovechó una cesión de Facundo Colidio para empujar la pelota y marcar la primera diferencia. Sin embargo, el delantero no lo celebró por su reciente y traumática salida de Racing.

Aunque los de Gustavo Costas tuvieron buenas oportunidades para volver a empatar el trámite, River logró solidez en el fondo para mantener la diferencia y quedarse con la clasificación. En la próxima ronda, los de Gallardo se enfrentarán a Independiente Rivadavia por un lugar en la gran final.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2025

  • Independiente Rivadavia vs. River
  • Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba
