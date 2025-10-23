Belgrano 1-0 Argentinos por la semifinal de la Copa Argentina: ¡Gol de Zelarayán!

Este jueves a la noche, Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentan por la semifinal de la Copa Argentina 2025. El partido se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por la pantalla de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play, además del minuto a minuto en Bolavip.

El golazo de Zelarayán para el 1-0

Las formaciones de Belgrano y Argentinos

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Sporle; Franco Jara, Nicolás Fernández.

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel.

