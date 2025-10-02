Gustavo Costas cuestionó la roja a Maravilla Martínez tras la eliminación de Racing a manos de River: “Tenía que echar a los dos”

Con un gol de Maxi Salas, River Plate venció este jueves a Racing por la mínima en el Estadio Gigante de Arroyito en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. De esta manera, la Academia se despidió del certamen, mientras que el Millonario jugará ante Independiente Rivadavia por un lugar en la final.

Maravilla Martínez, titular en el combinado de Avellaneda, tuvo una noche para el olvido en la que estuvo impreciso y no logró ayudar a su equipo. Además, sufrió una expulsión por doble amarilla por un manotazo sobre Lucas Martínez Quarta en tiempo adicionado.

En conferencia de prensa, Gustavo Costas se refirió a la actuación de su futbolista y le dedicó unas palabras a la decisión del árbitro Hernán Mastrángelo: “A Maravilla lo iban a buscar. En la jugada que lo echa, tenía que haber echado a los dos de última. Fue el fastidio que venía perdiendo y no la pudo meter”.

“Jugamos con un River que hacía tiempo constantemente. El segundo tiempo pisó el partido. Está bien, las copas se juegan así. Yo capaz hubiese hecho lo mismo”, expresó también el DT de la Academia al arrojar un palito a Marcelo Gallardo por su planteo.

A pesar de la derrota, destacó aspectos positivos del viaje a Rosario y les mandó un mensaje a los hinchas: “Agradecer a la gente cómo cantaron los 90 minutos. Hay gente que perdió plata y no fue al trabajo porque vino acá. Se extraña estos partidos así, que pienso que no va a haber nunca más entre equipos grandes. El argentino volvió a esa pasión que se dicen de un lado una cosa y del otro otra”.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia vs. River

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.

Los próximos partidos de Racing

A la espera de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, la Academia se enfoca en intentar ganar posiciones en el Torneo Clausura para poder acceder e la etapa de eliminación directa. Este lunes tiene un nuevo compromiso por el certamen local.

Será ante Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda desde las 21. Posteriormente, y antes del partido de ida ante los cariocas, visitarán a Banfield y luego se reencontrarán con su público en un duelo ante Aldosivi.

