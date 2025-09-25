Es tendencia:
Oficial: día y horario confirmado para Racing vs. River por los cuartos de final de la Copa Argentina

AFA oficializó fecha, hora y sede del clásico copero. Todo lo que tenés que saber.

Por Joaquín Alis

Después de una semana con acción en las copas internacionales, se viene un clásico clave por la Copa Argentina. Racing y River se verán las caras en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final, en un enfrentamiento con historia, presente y morbo.

Por un lado, el equipo de Gustavo Costas, que viene de eliminar a Vélez para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. Por el otro, el Millonario, que buscará dar un golpe sobre la mesa tras la durísima eliminación en Brasil tras caer ante Palmeiras.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el encuentro será el jueves 2 de octubre y que el pitazo inicial será a las 18. Cabe destacar que el compromiso se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TyC Sports.

El camino de Racing a los cuartos de final de la Copa Argentina

La Academia comenzó su participación derrotando 2 a 0 a Ramón Santamarina de Tandil, en un partido que tuvo a Maximiliano Salas -hoy en el Millonario- como uno de los anotadores. En la siguiente instancia, el conjunto de Avellaneda enfrentó a San Martín de San Juan y se impuso por 3 a 1 con un doblete de Adrián Martínez y otro de Adrián Balboa.

Ya en octavos de final, Racing goleó 3 a 0 a Deportivo Riestra con anotaciones de Duván Vergara, Miguel Barbieri -en contra- y Facundo Mura. Ahora deberá medirse con el equipo de Marcelo Gallardo.

El camino de River a los cuartos de final

En la primera ronda del certamen, River derrotó 2 a 0 a Ciudad de Bolívar con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono. Pasaron cinco meses hasta su segunda presentación en la Copa Argentina, en la que goleó a San Martín de Tucumán con un doblete de Gonzalo Montiel y un gol de Giuliano Galoppo.

En los octavos de final, el equipo del Muñeco tuvo que sufrir para clasificar. Tras empatar sin goles ante Unión en Mendoza, el Millonario clasificó por penales gracias a una gran actuación de Franco Armani.

